中国债市动态：现券平稳交投较清淡，数据将陆续公布暂更青睐中短债

路透北京3月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券持稳，交投较清淡。市场人士指出，政府警示宏观基本面压力不容忽视，要出台措施保增长，但扶持方式有待观察。

下周起将陆续公布包括一季度国内生产总值(GDP)等一系列经济数据，在此之前机构对待长端相对谨慎，青睐中短期限、流动性更好的券种。

“早盘比较平稳，现在市场分歧很大，昨天又出来一个总理的表态，但对市场也没什么太大影响，主要大家不明确这个保增长的措施会怎么出。如果就是放松财政，那对债市是利空。”上海一银行交易员说。

中国总理李克强日前表示，今年中国经济运行开局总体平稳，但也要高度重视发展中存在的问题和矛盾，不能忽视经济下行压力加大等困难和风险。当前要按照政府工作报告确定的任务，有针对性地陆续出台相应有力措施，有能力、有信心、有条件把经济运行保持在合理区间。

北京一大型银行交易员称，上午招标的三年期增发金融债颇受欢迎，其认为季末将过，市场对短期流动性并不太过忧虑，且一季度主要经济数据将陆续公布，机构对待长债更谨慎，青睐“一些短期限、流动性比较好的券种”。

中国国开行 周五上午增发的两期固息中，三年期品种收益率略低，七年则接近预测均值。另外，均逾3倍的投标倍数也属于今年以来较好水平，为本周密集的政策性金融债发行平稳收官。

剩余期限约2.9616年的固息国债140004券最新报价对应收益率 为3.85%/3.75%，上日尾盘为3.85%/3.77%。