路透基点：澳门威尼斯人完成签署新循环贷款及旧贷款修改延期协议

路透3月26日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，澳门威尼斯人股份有限公司周二签署37亿美元贷款的修改及延期协议，以及一笔15.96亿美元六年期循环贷款。

参与37亿美元融资的15家银行分别为：大西洋银行、美银美林、中国银行澳门分行、巴克莱、巴黎银行、花旗银行、东方汇理银行、星展银行、高盛、中国工商银行、新加坡华侨银行、加拿大丰业银行、三井住友银行、新加坡大华银行和永隆银行。

这15家银行以及法国工商信贷银行新加坡分行、必利胜银行(BES)和大丰银行参与了新的循环贷款。在循环贷款中，中国银行和中国工商银行分别承贷2.5亿美元。大西洋银行承贷1.5亿美元，三井住友银行承贷1.25美元。华侨银行承贷1.075亿美元，加拿大丰业银行承贷3,730万美元，法国工商信贷银行承贷3,000万美元，必利胜银行和大丰银行分别承贷1,000万美元。其余银行各承贷6,830万美元。

之前曾报导，澳门威尼斯人把37亿美元融资的到期日从2016年11月推后到2020年，以匹配新的循环贷款。

同意贷款修改及延期的原有参贷银行，将获得一笔5个基点修改费，另外还有一笔137.5个基点延期费。延期后，这笔贷款加权平均期限将约为4.506年。

37亿美元贷款的利率与新的循环贷款相同。循环贷款利率按八种不同杠杆比例水准而定，从借款方杠杆比例低于1.1倍到高于2.5倍，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的加码从125个基点到212.5个基点不等。

循环贷款在一般联货阶段以四个层次邀请银行参贷。承诺5,000万美元的银行，获得105个基点费用，及安排行头衔；承诺3,500-4,900万美元者，费用95个基点，获得副安排行头衔；承诺2,000-3,400万美元者，费用85个基点，获得高级经理行头衔；承诺1,000-1,900万美元者，费用75个基点，获得经理行头衔。

在高级银团阶段，承诺2.25亿美元的银行获得约137.5个基点的前端费。承诺低于2.25亿美元的银行获得相同费用。贷款设有一笔50个基点的承诺费。

这笔循环贷款可以港元、澳门元和美元支取。资金将用作一般运营资本。

新的循环信贷是由Venetian Macau US Finance Co LLC借入，与上述37亿美元融资相同。金沙中国旗下澳门威尼斯人及东方威尼斯人提供背书保证。(完) (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)