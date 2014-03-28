台湾债市：RP利率持平，金融债交割令投信资金多缺不一

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透台北3月28日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五持平。交易商表示，今日虽有金融债的交割，部分投信面临赎回，但找新钱很简单，季底之际并未面临太大的紧缩压力，利率没有大的变化。
证券商交易员表示，投信这里的资金有多有缺，虽然调度时间比平时花了多一点，利率变化倒也不大。而下周一(31日)是季底最后一日，交易员表示，目前银行的资金倒也宽松，应不致太过紧缩。
〞今天就是多花一点点力气去调而已，但利率没变，下礼拜一也不会有变化了。〞一位大型证券商交易员说。
周五(28日)发行了兆丰银行金融债30亿台币；下周一有阳信银行15亿金融债交割。
今日债券附买回市场利率也持稳上日。证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%。
主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.51%，极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%，也与上日相似；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%，也同上日。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p