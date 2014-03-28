台湾债市：RP利率持平，金融债交割令投信资金多缺不一

路透台北3月28日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五持平。交易商表示，今日虽有金融债的交割，部分投信面临赎回，但找新钱很简单，季底之际并未面临太大的紧缩压力，利率没有大的变化。

证券商交易员表示，投信这里的资金有多有缺，虽然调度时间比平时花了多一点，利率变化倒也不大。而下周一(31日)是季底最后一日，交易员表示，目前银行的资金倒也宽松，应不致太过紧缩。

〞今天就是多花一点点力气去调而已，但利率没变，下礼拜一也不会有变化了。〞一位大型证券商交易员说。

周五(28日)发行了兆丰银行金融债30亿台币；下周一有阳信银行15亿金融债交割。

今日债券附买回市场利率也持稳上日。证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%。