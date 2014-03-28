中国社会:冀文林被免去海南副省长职务--中纪委

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透北京3月28日 - 中国中央纪委监察部网站公布,海南省第五届人民代表大会常务委员会通过了有关人事任免事项，免去了冀文林副省长职务。另有九名县处级干部严重违纪违法被"双开"。
稍早中纪委已宣布冀文林因涉嫌严重违纪违法正接受组织调查。冀文林出1998-2000年在国土资源部办公厅值班室任调研员和部长秘书，随后曾在四川省委及公安部任职。
中纪委的网站周五宣布的海南省九名县处级干部严重违纪违法被"双开"（开除公职和党籍），均涉及贪污受贿并移送司法机关依法查处。其中包括文昌市人大常委会原副主任吕诗强，东方市原副市长梁学安，临高县原副县长陈卓尔，陵水县原副县长李宗春和杨运朝等。
中纪委网站提到，根据部署，2014年首轮中央巡视工作于近日展开。中央巡视组将对北京、天津、辽宁、福建、山东、河南、海南、甘肃、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团开展常规巡视，同时对科技部、复旦大学、中粮集团开展专项巡视。
十八大以来，中国政府反腐力度明显加大，包括李春城、刘铁男、倪发科、郭永祥、王素毅、李达球、蒋洁敏、王永春、李华林、季建业、廖少华等逾20多名省部级官员在十八大后被查。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p