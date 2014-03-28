中国社会:冀文林被免去海南副省长职务--中纪委

路透北京3月28日 - 中国中央纪委监察部网站公布,海南省第五届人民代表大会常务委员会通过了有关人事任免事项，免去了冀文林副省长职务。另有九名县处级干部严重违纪违法被"双开"。

稍早中纪委已宣布冀文林因涉嫌严重违纪违法正接受组织调查。冀文林出1998-2000年在国土资源部办公厅值班室任调研员和部长秘书，随后曾在四川省委及公安部任职。

中纪委的网站周五宣布的海南省九名县处级干部严重违纪违法被"双开"（开除公职和党籍），均涉及贪污受贿并移送司法机关依法查处。其中包括文昌市人大常委会原副主任吕诗强，东方市原副市长梁学安，临高县原副县长陈卓尔，陵水县原副县长李宗春和杨运朝等。

中纪委网站提到，根据部署，2014年首轮中央巡视工作于近日展开。中央巡视组将对北京、天津、辽宁、福建、山东、河南、海南、甘肃、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团开展常规巡视，同时对科技部、复旦大学、中粮集团开展专项巡视。