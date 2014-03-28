中港股业绩:中信银行2013年净利近392亿元，同比增26.24%

路透香港3月28日 - 中信银行 周五公布，去年净利润近为392亿元人民币，同比增长26.24%。在目前已发布年报的股份制银行中位居首位。

中信银行行长朱小黄出席业绩记者会时在谈到虚拟信用卡时称，虚拟信用卡创新基于大数据风险控制，要争取监管和社会理解。大股东中信集团整体上市会对集团法人治理等方面产生积极正面影响。

不久前，中国央行叫停虚拟信用卡等业务后，正涉足相关业务的中信银行上周日发布澄清公告称，公司与阿里巴巴 和腾讯公司 拟分别合作推出的两款虚拟信用卡均处于测试阶段，尚未上线运行，公司将严格遵守监管机构的监管要求。

在谈到中信银行大股东中信集团整体上市时，朱小黄评价道，中信集团整体上市会对集团法人治理等方面产生积极正面影响，集团在港上市，亦会推动中信银行国际化。

大型央企中信集团借壳中信泰富 ，将在港整体上市，为中央新一轮国企改革揭开序幕。

中信银行公告显示，其2013年全年净利为391.75亿元人民币，上年度净利则为310.32亿元。

公告并显示，去年末中信银行资本充足率为11.24%，比上年末下降1.18个百分点。核心一级资本充足率为8.78%，比上年末降低0.51个百分点。

2013年中信银行不良贷款余额和不良率“双升”，截至去年年末，中信银行集团合并不良贷款余额199.66亿元，较上年末增长77.11亿元；不良贷款率1.03%，较上年末上升0.29个百分点。（完）

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