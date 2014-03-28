中国货币市场：七天利率回落隔夜涨幅缩窄，季末资金无恙机构聚集下月缴税

路透上海3月28日 - 中国银行间市场主要质押式回购加权利率 周五七天期限回落，其他品种涨幅较上日缩窄。交易员表示，在财政存款投放助益下，季末资金面并未见收紧态势，场内出钱的机构仍旧偏多，市场流动性预期相对乐观，未来关注焦点多集中于下月缴税。

他们并认为，央行当前正回购操作亦对未来流动性对冲锁定期限，虽机构对缴税因素干扰担忧心态难以消除，但料大幅收紧的概率并不大。

“我们最近都出钱，反正挺好出的，市场上比昨天感觉钱多，”华南一银行交易员称，可能财政存款在月底集中投放有助益，昨天七天回购利率高开，太不正常了。

他并认为，短期来看资金不会太紧，央行正回购回笼量不算太大；未来流动性的话，虽说月初面临存款准备金上缴，但估计问题不大，更多关注下月缴税因素的干扰。

银行间市场季末资金面“无惊无险”，宽裕局面持续，央行公开市场则顺势加力回笼，并时隔两周后重启14天正回购。在维稳基调不改的前提下，央行短期操作兼具灵活性，将流动性调控在合意范围，同时有效管理预期仍是近期政策的主要目标。

华中一券商研究员认为，14天正回购锁定期短，应该主要还是着眼于4月的流动性平衡，起到平滑资金作用；当前流动性宽松局面，除了前期外汇占款累积效应以外，与商业银行风险偏好下降，非标业务等进一步收缩，资金需求受到影响有很大关系。

“政策现在还是中性态度，不松不紧，”他称。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:13 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7510 2.6490 +10.20

七天 4.1849 4.8383 -65.34

14天 5.4676 5.2550 +21.26

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 11.5000 5.0800 +642.00

七天 5.7600 4.4600 +130.00

14天 4.9200 4.1050 +81.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7600 2.6700 +9.00

七天 4.1800 4.8300 -65.00

14天 5.5000 5.1700 +33.00

Shibor

其中:隔夜 2.7500 2.6580 +9.20

七天 4.1680 4.8120 -64.40

三个月 5.5000 5.5000 +0.00