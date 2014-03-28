严格执法是确保中国碳排放交易市场发挥效力的关键

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月27日 - 除非中国政府加强执法并消除虚假数据，推出碳排放交易市场的努力可能和之前的其他环境政策一样无效。

中国已经在一些地区进行碳排放交易试点，但专家们指出，除非政府确保企业遵守规则，否则即使推出设计再好的碳排放交易市场也不会起作用。

“执法对建立碳排放市场的信心和可信度非常重要。”IHS World Markets Energy能源分析师Olivia Boyd表示。

她还认为，这种可信度对确保碳排放交易机制的长期稳定非常重要。如果买家对碳排放许可缺乏信心，价格和市场流动性将受到冲击，导致这些因素无法有效成为投资驱动力。

为了让碳排放交易市场有效，中国需要设定足够严格的碳排放上限，从而让碳排放权的价格足够高，以拉对动清洁技术的投入。

“这里仍有很强势的既得利益者，他们会反对。”美国智库国家资源保护委员会的中国主管Barbara Finamore指出。（完）