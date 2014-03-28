严格执法是确保中国碳排放交易市场发挥效力的关键

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月27日 - 除非中国政府加强执法并消除虚假数据，推出碳排放交易市场的努力可能和之前的其他环境政策一样无效。
中国已经在一些地区进行碳排放交易试点，但专家们指出，除非政府确保企业遵守规则，否则即使推出设计再好的碳排放交易市场也不会起作用。
“执法对建立碳排放市场的信心和可信度非常重要。”IHS World Markets Energy能源分析师Olivia Boyd表示。
她还认为，这种可信度对确保碳排放交易机制的长期稳定非常重要。如果买家对碳排放许可缺乏信心，价格和市场流动性将受到冲击，导致这些因素无法有效成为投资驱动力。
为了让碳排放交易市场有效，中国需要设定足够严格的碳排放上限，从而让碳排放权的价格足够高，以拉对动清洁技术的投入。
“这里仍有很强势的既得利益者，他们会反对。”美国智库国家资源保护委员会的中国主管Barbara Finamore指出。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。