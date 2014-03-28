更新版 1-中港个股：中信证券料中信集团年内完成香港整体上市，央企改革先试

* 预料主要股东中信集团今年内于香港整体上市

* 不排除未来对国内同业并购的可能性

* 料互联网金融对低端经纪服务佣金率带来压力 (新增更多高管言论)

路透香港3月28日 - 中国最大券商--中信证券 董事长王东明周五称，预期公司主要股东中信集团于今年内完成香港整体上市计划，以实现混合所有制经营，为中央企业改革新尝试。

持有中信证券20.88%股份的中信集团此前公布拟借壳香港子公司中信泰富 在联交所上市，具体细节安排有待进一步磋商确定，开创央企直接上市首例。市场估计，合并后公司市值超过420亿美元。

王东明在记者会上称，相信中信集团今年内完成整体上市，即使市况可能波动，亦能取得成功。

“中信集团整体上市是实现混合所有制的新尝试。”他说，“在香港上市任何投资者都可以参与，不应分中资、外资、民企、国企。”

中信证券副董事长殷可称，中信集团这样一种整体上市，对央企改革无疑是先行，相信其他央企也在做相关的规划研究，对于中信来说，最重要是如何充分利用香港的人才、法制、基建、国际上的优势。

中信证券稍早公布，2013年实现净利52.44亿元人民币，同比增长23.75%，主要得益于经纪佣金收入增加以及里昂证券和华夏基金下半年并帐。同时公布在2014年内再度境内外债务融资400亿元的计划，主要用于补充运营资金，进一步扩大财务杠杆。

王东明并表示，证券业的资产规模在中国金融业的占比很小，随着管制进一步放松，中信证券除了通过自身建立新的产品线之外，不排除未来在条件容许下并购国内同行的可能性。

最近国内券商并购活动频现，国泰君安拟收购其兄弟单位上海证券51%股权，方正证券 以132亿元估值换股并购民族证券，申银万国并购宏源证券 计划亦在推进中。

此外，中信证券财务总监葛小波表示，互联网金融对低端经纪服务的佣金率带来压力，但高端客户对佣金的要求不高，反而更注重产品和投资回报率等多方面因素，如同财富管理服务。

内地电商相继推出互联网基金产品，例如阿里巴巴 旗下支付宝、腾讯 、百度 、新浪 等，对传统金融服务商带来一定的竞争压力。