中国汇市：中间价创半年新低但人民币走势近持平，月底季末客盘均衡

* 即期早盘走势近持平

* 中间价连跌第三天创半年低点

* 波动空间继续窄至50个点子

* 月底+季末客盘结购汇均衡

路透北京3月28日 - 人民币兑美元即期汇率 周五走势近持平。中间价连续第三天下跌并创半年低点，但市场平淡应对，波动空间继续缩窄到50个点子，成交价在上日收盘价上下波动。

交易人士表示，时值月底和季度末，客盘结购汇需求均较多，使得客盘更偏均衡，盘面似也未出现疑似的央行干预。短期内6.20元附近对美元支撑较强，可能在此继续盘整。

一外资行交易员认为，今天可能是一段时间以来市况最为平稳的一天，结购汇都多，整体偏中性，只是开盘价随中间价方向往贬值方向移动。

她表示，市场现在还是以观望为主，希望在未来一两周陆续公布的3月份数据中找到指引。“如果说贸易顺差很小、甚至还是逆差，那么市场预期可能会很分化。要还是顺差的话，人民币要贬值还得靠央行把多出来的美元买掉。”

北京时间12:20，人民币兑美元即期报6.2122元，上日收报6.213元。今日人民币兑美元中间价 为6.149元，为去年9月27日以来新低，上日中间价为6.1465元。

全球汇市中，欧元兑美元周五在三周低位附近徘徊，受累于欧洲央行几位官员近期发表的温和言论。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2222/62，上日尾盘为6.22。

北京时间12:21，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2062/87元，上一交易日尾盘报6.2073元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）