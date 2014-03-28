更新版 1-美国经济：近零利率将保持到2015年晚些时候--美联储埃文斯

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
美国通胀率自2013年初以来一直陷于1%左右，埃文斯称这说明需要维持政策宽松。
埃文斯称，“通胀率升至2%的时候，我们将回归更正常的货币政策。”他预计2016年底联邦基金利率将达到1.25%。
他对利率前景的看法与圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德截然不同。布拉德曾在本周稍早的一场会议上发表讲话。他对路透表示，预计美联储将于明年第一季升息，并在2016年底前把利率上调至4-4.25%。
其他大多数美联储决策者认为，在2016年底前上调利率不会高于3%。美联储公布了内部官员对于利率走向的合理看法，但没有对个人的预估情况指名道姓。
市场对这些预估很敏感，交易商提前了美联储首次升息的时间预期。上周美联储会后公布的结果显示，部分官员认为货币政策的收紧程度应比他们在12月时的看法更积极些。
短期美国利率期货交易商目前认为，美联储首度升息时间在2015年4月的机率几乎是50%，而在2015年6月升息的机率则过半。(完) (编译 朱晓军/王翔琼；审校 田建华/李婷仪)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。