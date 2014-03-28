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亚洲 | 2014年 3月 28日 星期五 13:21 BJT

更新版 1-美国经济：近零利率将保持到2015年晚些时候--美联储埃文斯

美国通胀率自2013年初以来一直陷于1%左右，埃文斯称这说明需要维持政策宽松。

埃文斯称，“通胀率升至2%的时候，我们将回归更正常的货币政策。”他预计2016年底联邦基金利率将达到1.25%。

他对利率前景的看法与圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德截然不同。布拉德曾在本周稍早的一场会议上发表讲话。他对路透表示，预计美联储将于明年第一季升息，并在2016年底前把利率上调至4-4.25%。

其他大多数美联储决策者认为，在2016年底前上调利率不会高于3%。美联储公布了内部官员对于利率走向的合理看法，但没有对个人的预估情况指名道姓。

市场对这些预估很敏感，交易商提前了美联储首次升息的时间预期。上周美联储会后公布的结果显示，部分官员认为货币政策的收紧程度应比他们在12月时的看法更积极些。

短期美国利率期货交易商目前认为，美联储首度升息时间在2015年4月的机率几乎是50%，而在2015年6月升息的机率则过半。(完) (编译 朱晓军/王翔琼；审校 田建华/李婷仪)
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