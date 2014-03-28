中国股市：沪综指连三日收跌，创业板跳水但银行等蓝筹股坚挺

标题新闻：加拿大政府称将通过诉讼等手段，全力维护国内软木材行业的利益
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路透北京3月28日 - 中国股市沪综指周五收跌，承受业绩差及融资压力的创业板个股跳水，大量资金逃离，部分转向银行等低估值大盘蓝筹股，稳住了大盘，股指保持窄幅震荡。
沪综指收盘报2,041.712点，跌4.876点或0.24%，本周累计则跌0.29%。上证A股今日成交额940亿元人民币，上日为949亿元。
“创业板往下调的压力比较大，业绩现在一季报出来比预期差了不少，本来估值就高，现在马上IPO开闸，以后包括创业板上市门槛降低，肯定都是对板块这么高的估值不太有利的。”国都证券策略分析师肖世俊称。
他并指出，IPO开闸、外资流出和经济整体持续偏弱等利空因素仍压制股市，目前稳住大盘的是市场存量资金。估计近期大盘走势仍所弱。
创业板指数P 则收跌2.74%，上证银行股指数 收涨0.74%，
沪深300指数 收报2,151.965点，跌0.17%；沪深300指数期货主力4月合约 尾盘报2,147.6点，跌0.15%，成交814,168手。
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路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%