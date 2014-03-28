路透基点：台湾日胜生活科技寻求29亿台币贷款

路透香港3月28日 - 路透旗下基点引述消息人士报导指出，台湾日胜生活科技寻求29亿台币(9,500万美元)七年期定期贷款，以支持一民间兴建营运后移转(BOT)的住宅大楼建设计画。

这笔融资由兆丰国际商业银行主办，利率为较台湾邮局一年期储蓄利率加码182.5个基点。

承贷10亿台币以上的银行先付费用为40个基点，并取得牵头行头衔，承贷5-9.99亿台币的银行先付费用为30个基点，承贷2-4.99亿台币的银行先付费用为15个基点。

这笔贷款有四年的宽限期，将分七次每半年一期不等额偿还，前六次各偿还本金的5%，第七次偿还本金的70%。

这比贷款获得日胜生活科技及该公司董事长的保证，同时取得住宅大楼作为担保品，借款人为日胜生活科技的全资子公司日翔租赁。

承诺截止日为4月18日。

2013年9月，日胜生活科技旗下另一家子公司日鼎水务企业股份有限公司取得38.8亿台币定期贷款，以支持其在桃园的污水下水道系统计画。该笔交易包含35亿台币的定期贷款，利率为较兆丰商业银行一年期定期存款利率加码175个基点，另外3.8亿则为履约保证金，每年费用为100个基点。