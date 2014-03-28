路透基点：台湾日胜生活科技寻求29亿台币贷款

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透香港3月28日 - 路透旗下基点引述消息人士报导指出，台湾日胜生活科技寻求29亿台币(9,500万美元)七年期定期贷款，以支持一民间兴建营运后移转(BOT)的住宅大楼建设计画。
这笔融资由兆丰国际商业银行主办，利率为较台湾邮局一年期储蓄利率加码182.5个基点。
承贷10亿台币以上的银行先付费用为40个基点，并取得牵头行头衔，承贷5-9.99亿台币的银行先付费用为30个基点，承贷2-4.99亿台币的银行先付费用为15个基点。
这笔贷款有四年的宽限期，将分七次每半年一期不等额偿还，前六次各偿还本金的5%，第七次偿还本金的70%。
这比贷款获得日胜生活科技及该公司董事长的保证，同时取得住宅大楼作为担保品，借款人为日胜生活科技的全资子公司日翔租赁。
承诺截止日为4月18日。
2013年9月，日胜生活科技旗下另一家子公司日鼎水务企业股份有限公司取得38.8亿台币定期贷款，以支持其在桃园的污水下水道系统计画。该笔交易包含35亿台币的定期贷款，利率为较兆丰商业银行一年期定期存款利率加码175个基点，另外3.8亿则为履约保证金，每年费用为100个基点。
日胜生活科技为台湾上市公司，从事住宅及商业大楼的承包、建设、租赁及销售等业务。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p