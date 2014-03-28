台湾政经：支持服贸协议回到立院委员会逐条审议跟表决--行政院长

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透台北3月28日 - 台湾行政院长江宜桦周五表示，将支持服贸协议回到立法院委员会逐条审议跟表决，以此让步补足程序正义，并平息社会大众对程序瑕疵的批评。
江宜桦在记者会上表示，昨天执政党(国民党)的党团大会已经决议考虑让服贸协议退回委员会去重新进行逐条的审议，以及逐条的表决，主要是执政党愿意让这一步来避免程序上的瑕疵造成的争议，与寻求社会上最大的公约数，让服贸协议回到发生争议前的原点。
〞我们基本上，对于这样的决议是敬表支持的...在已经做出这样一个重要让步的情况之下，能够平息社会大众对于过去程序瑕疵的批评，补足程序正义。〞江宜桦说。
至于未来两岸协议如何监督的问题，江宜桦表示，对于两岸协议监督机制的法制化，行政院抱持开放态度，接下来看看要用什么样的具体的方式落实，只要有共识，将由陆委会配合法制单位，尽速把应该法制化的文件拟订出来，作为未来两岸协议监督更明确的依据。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。