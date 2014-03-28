台湾政经：支持服贸协议回到立院委员会逐条审议跟表决--行政院长

路透台北3月28日 - 台湾行政院长江宜桦周五表示，将支持服贸协议回到立法院委员会逐条审议跟表决，以此让步补足程序正义，并平息社会大众对程序瑕疵的批评。

江宜桦在记者会上表示，昨天执政党(国民党)的党团大会已经决议考虑让服贸协议退回委员会去重新进行逐条的审议，以及逐条的表决，主要是执政党愿意让这一步来避免程序上的瑕疵造成的争议，与寻求社会上最大的公约数，让服贸协议回到发生争议前的原点。

〞我们基本上，对于这样的决议是敬表支持的...在已经做出这样一个重要让步的情况之下，能够平息社会大众对于过去程序瑕疵的批评，补足程序正义。〞江宜桦说。