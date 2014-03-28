香港股市：早盘劲扬，金融类股凭借银行乐观业绩上攻

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透香港3月28日 - 香港股市周五早盘涨势稳健，金融类股因银行业绩强劲而上扬，提振大盘走高。
中午时分，恒生指数 涨1.3%至22,113.66点，该股指有望录得9月以来最佳单周表现，本周已涨3.2%。
恒生国企指数 上涨1.6%，有望录得11月以来最佳单周表现，本周已升高6.4%。
中国工商银行 涨2.8%，该行公布第四季净利增幅为7.9%，高于预期。
“短期内，市场波动仍将为横盘整理，等待更多消息，”凯基证券亚洲营运总裁邝民彬称。
他称，市场缺乏方向意味着投资者将继续从单个公司消息和业绩中寻求线索。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。