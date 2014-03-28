香港股市：早盘劲扬，金融类股凭借银行乐观业绩上攻

路透香港3月28日 - 香港股市周五早盘涨势稳健，金融类股因银行业绩强劲而上扬，提振大盘走高。

中午时分，恒生指数 涨1.3%至22,113.66点，该股指有望录得9月以来最佳单周表现，本周已涨3.2%。