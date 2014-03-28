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亚洲 | 2014年 3月 28日 星期五 13:22 BJT

香港股市：早盘劲扬，金融类股凭借银行乐观业绩上攻

路透香港3月28日 - 香港股市周五早盘涨势稳健，金融类股因银行业绩强劲而上扬，提振大盘走高。

中午时分，恒生指数 涨1.3%至22,113.66点，该股指有望录得9月以来最佳单周表现，本周已涨3.2%。

恒生国企指数 上涨1.6%，有望录得11月以来最佳单周表现，本周已升高6.4%。

中国工商银行 涨2.8%，该行公布第四季净利增幅为7.9%，高于预期。

“短期内，市场波动仍将为横盘整理，等待更多消息，”凯基证券亚洲营运总裁邝民彬称。

他称，市场缺乏方向意味着投资者将继续从单个公司消息和业绩中寻求线索。(完)
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