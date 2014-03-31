台湾经济指标预测--3月31日至5月20日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *3月31日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/3 1610 外汇存底 3月 -- 4,179.78亿美元 *4月7日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/7 0830 消费者物价 3月 -- -0.05% 指数(CPI) 4/7 1600 出口 3月 -- +7.9 *4月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/21 1600 外销订单 3月 -- +5.7% 4/22 0830 季调失业率 3月 -- 4.05% 4/23 1600 工业生产 3月 -- +7.0% 4/25 1610 M2年增率 3月 -- +5.61% *5月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1610 经常帐 第一季 -- 顺差171.4亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 经济成长率 第一季 -- 2.95%(统计值) -- -- 重贴现率 第二季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。