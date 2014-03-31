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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 08:00 BJT

台湾经济指标预测--3月31日至5月20日

以下为台湾近期预定公布的经济数据: 
    
    *3月31日当周
   日期  当地时间     经济指标   公布月分   预估值                    前值
    4/3      1610     外汇存底        3月       --          4,179.78亿美元
     
    *4月7日当周
   日期  当地时间     经济指标   公布月分   预估值                    前值
    4/7      0830   消费者物价        3月       --                  -0.05%
                     指数(CPI)                      
    4/7      1600         出口        3月       --                    +7.9
          
    *4月21日当周    
   日期  当地时间     经济指标   公布月分   预估值                   前值
   4/21      1600     外销订单        3月       --                  +5.7%
   4/22      0830   季调失业率        3月       --                  4.05%
                                                    
   4/23      1600     工业生产        3月       --                  +7.0%
   4/25      1610     M2年增率        3月       --                 +5.61%
                                                    
    *5月19日当周    
   日期  当地时间     经济指标   公布月分   预估值                   前值
   5/20      1610       经常帐     第一季       --        顺差171.4亿美元
    日期  当地时间     经济指标   公布月分   预估值                  前值
      --        --   经济成长率     第一季       --         2.95%(统计值)
      --        --     重贴现率     第二季       --                1.875%
 
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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