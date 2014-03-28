《中国信用市场观察》银行配置信用债预期乐观，广义流动性可能趋变

作者 徐永

路透上海3月28日 - 中国债券市场本周利率债短端收益率继续下行，长端续升，但幅度均不大，后半周市场整体成交亦较为清淡，市场观望情绪较浓。本周短端中高评级信用债走出相对独立行情，收益率下行幅度较大,AAA及AA+评级一年期中短期票据收益率下行幅度均达到10个BP，中长期信用债则整体仍然较弱。

信用债在这波受超日债 付息违约影响的调整行情前，曾跟随利率债牛市有过不错的表现，但当前受供给压力和信用风险事件的影响，仍然有继续调整的压力，不过对于中高评级品种而言，潜在利好是商业银行态度的可能变化。

这表现在部分银行基于成本的压力，在非标资产压缩的情况下，已经出手配置信用债。中债登托管数据显示，商业银行去年全年新增的企业债投资不到80亿元人民币，今年前两个月，已经净增加接近400亿元。

3月初以来受超日事件中途影响，银行反馈配置需求有所放缓，但随着估值调整告一段落，银行仍然有配置信用债的内在动力。

这是基于今年来资产端和负债端的变化。资产方面，余额宝类货币基金继续造成银行一般性存款转化成同业存款。这对存贷比和流动性表现为，同业存款虽然能贡献超储，但不能贡献存贷比的分母，银行贷款的投放能力受到限制。

非标业务虽然有委托定向投资等套利方式，但监管部门亦列出了上半年需要初见成效的要求，至少上半年继续爆发式的增长的概率在降低，在债券、非标和贷款几类资产比较中，债券的配置需求相对乐观。

但债券的配置节奏则和负债端的变化紧密联系，从银行反馈的信息来看，虽然超储率仍高，但长端债券品种的配置动力仍较弱，因长端品种配置盯住目标仍然是一般存款的增长。

在余额宝类产品导致一般存款增长乏力的情况下，银行的长债配置需求仍然会相对谨慎，这或许可以从基本面和流动性之外，给今年以来10年期国债的相对弱势提供另一种解释。

短端利率债和中高评级信用债则相对更有吸引力，特别是信用债，从成本覆盖的角度而言，今年对银行提高收益都更有优势。

但也有潜在挤压因素，除了非标的增长外，还有传统贷款的投放。前期央行官员提出建议，对货币市场基金实施准备金管理，其实质应为同业存款视为一般性存款，这一方面可以提高银行吸收货币基金的成本，从而降低给货币基金同业存款支付的收益，放缓一般存款向同业存款转化的速度。

另一方面，同业存款作为一般性存款还将做大存贷比的分母，有利于缓解目前存贷比过高及贷款投放受限的状况，一旦实施，对银行将是双重利好，但可能也会对债券继续形成挤出。

至于债市的流动性因素，本周央行在公开市场上重启14天期正回购，被很多市场人士解读为放松的信号，并预期后期不排除逐步推出逆回购以及降准加大放松力度。

不过，从广义社融和M2增速的缺口来看流动性状况，去年6月份以来缺口已经持续下降，到今年2月末已经低于4%，这显示整体流动性持续宽松，央行公开市场工具转换较有可能是短期调节工具，比如对冲财政存款及外汇占款的变化，当前的宽松流动性使得放松政策出台的必要性降低。

欲浏览2003年以来，社融和M2增速缺口，请浏览：link.reuters.com/zak97v

值得注意的是，2012年以来无论缺口上升还是下降的周期，都有缩短的趋势，比如2003年到2006年一波缺口下降，带来的广义流动性宽松，持续了36个月，但2012年以来平均都只在12个月左右。