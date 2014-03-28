国际油市：布兰特原油徘徊在108美元下方，有望五周来首次周线收升

标题新闻：加拿大政府称将通过诉讼等手段，全力维护国内软木材行业的利益
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美国原油期货 上涨0.28美元至每桶101.56美元，前一日曾上涨1.02美元。本周美国原油期货有望上涨1.9%，或录得2月初以来最大周线涨幅，受益于库欣原油库存持续下降。
CMC Markets驻悉尼首席策略师Michael McCarthy说：“整体的全球需求前景看多，可能会支持油价。”
“通常交通业的耐久财订单是能源市场的一个强有力指标。数据显示需求在增长，”McCarthy说，他所指的是美国2月制造业耐久品的订单结束两个月的下滑而反弹。
乌克兰危机也对油价构成持续的支撑，美国和欧盟同意准备对俄罗斯采取更为严厉的制裁，并让欧洲降低对俄罗斯天然气的依赖。
辉立期货在一份报告中称：“可能加紧制裁导致了市场觉察到地缘政治风险加大，从而支持油价涨势。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦/王洋; 审校 王冠中/张明钧)
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路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%