国际油市：布兰特原油徘徊在108美元下方，有望五周来首次周线收升

美国原油期货 上涨0.28美元至每桶101.56美元，前一日曾上涨1.02美元。本周美国原油期货有望上涨1.9%，或录得2月初以来最大周线涨幅，受益于库欣原油库存持续下降。

CMC Markets驻悉尼首席策略师Michael McCarthy说：“整体的全球需求前景看多，可能会支持油价。”

“通常交通业的耐久财订单是能源市场的一个强有力指标。数据显示需求在增长，”McCarthy说，他所指的是美国2月制造业耐久品的订单结束两个月的下滑而反弹。

乌克兰危机也对油价构成持续的支撑，美国和欧盟同意准备对俄罗斯采取更为严厉的制裁，并让欧洲降低对俄罗斯天然气的依赖。

辉立期货在一份报告中称：“可能加紧制裁导致了市场觉察到地缘政治风险加大，从而支持油价涨势。”(完)

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