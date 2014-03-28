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亚洲 | 2014年 3月 28日 星期五 14:18 BJT

韩国股市：收于今年迄今最高位，并创下七个月来最大周度涨幅

路透首尔3月28日 - 韩国股市周五小幅上升，收于今年迄今以来最高位，并创下七个月来最大周度涨幅，得益于外资流入。

韩国综合股价指数 收高0.2%，报1,981.00点，创12月30日以来最高收盘位。

该指数本周上升2.4%，为8月底当周上涨3%以来的最大周度升幅。

外资由卖超转为买超，买入2,272亿韩元(2.12亿美元)韩股，支撑大盘。(完)
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