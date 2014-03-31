中国公开市场：一级交易商本周仍可上报多期限正/逆回购，及央票需求

路透北京3月31日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。

上周随着财政资金投放，中国银行间市场季末资金面“无惊无险”，宽裕局面持续，央行公开市场则顺势加力回笼，并时隔两周后重启14天正回购。在维稳基调不改的前提下，央行短期操作兼具灵活性，将流动性调控在合意范围，同时有效管理预期仍是近期政策的主要目标。

本周公开市场将有合计1,000亿元正回购到期，无逆回购、央票到期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

2014年以来，中国央行公开市场操作先由逆回购发端，而在面对春节后市场流动性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。很快又重启28天期正回购操作，两个期限品种并行操作；随后转变为仅有28天期操作，但上周四在时隔两周后再度重启14天正回购(完)

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