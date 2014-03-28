路透基点：光宝移动的2亿美元融资案已有13家银行参与

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透3月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，光宝移动的2亿美元五年期定期贷款案已经吸引到13家银行参与。
在这13家牵头行兼簿记行当中，永丰银行、彰化商业银行、花旗集团（额度代理行）、中国信托商业银行、华南商业银行、汇丰控股、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、三井住友银行、台北富邦商业银行和台湾合作金库各自承贷1,550万美元，台新银行承贷1,500万美元。第一商业银行承诺1,450万美元。
协议预计在3月31日签署。
该贷款的利率为较三个月伦敦同业拆借利率(LIBOR)加码110个基点。若LIBOR与台湾同业拆借美元利率(TAIFX)的差值超过38个基点，借款人将支付利息差额。
银行受邀以三个层次参贷：
承贷2,000万美元或以上，获前端费用17.5个基点与牵头行头衔；
承贷1,500万-1,900万美元，获前端费用12.5个基点与主办行头衔；
承贷1,000万-1,400万美元，获前端费用7.5个基点与经理行头衔。
四种情况下会有20个基点的承诺费：四到九个月内动用额度不到25%；10到15个月内动用额度不到50%；16到21个月内动用额度不到75%；22到24个月内动用额度不到80%。
该贷款由母公司台湾光宝科技提供担保，在三年宽限期过后，分五次每半年等额偿还。
光宝科技生产电源供应器、消费电子和光学投影等产品。（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。