路透基点：光宝移动的2亿美元融资案已有13家银行参与

路透3月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，光宝移动的2亿美元五年期定期贷款案已经吸引到13家银行参与。

在这13家牵头行兼簿记行当中，永丰银行、彰化商业银行、花旗集团（额度代理行）、中国信托商业银行、华南商业银行、汇丰控股、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、三井住友银行、台北富邦商业银行和台湾合作金库各自承贷1,550万美元，台新银行承贷1,500万美元。第一商业银行承诺1,450万美元。

协议预计在3月31日签署。

该贷款的利率为较三个月伦敦同业拆借利率(LIBOR)加码110个基点。若LIBOR与台湾同业拆借美元利率(TAIFX)的差值超过38个基点，借款人将支付利息差额。

银行受邀以三个层次参贷：

承贷2,000万美元或以上，获前端费用17.5个基点与牵头行头衔；

承贷1,500万-1,900万美元，获前端费用12.5个基点与主办行头衔；

承贷1,000万-1,400万美元，获前端费用7.5个基点与经理行头衔。

四种情况下会有20个基点的承诺费：四到九个月内动用额度不到25%；10到15个月内动用额度不到50%；16到21个月内动用额度不到75%；22到24个月内动用额度不到80%。

该贷款由母公司台湾光宝科技提供担保，在三年宽限期过后，分五次每半年等额偿还。

光宝科技生产电源供应器、消费电子和光学投影等产品。（完）