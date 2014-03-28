香港个股：永亨银行午盘中途暂停股份买卖--联交所

永亨银行主要股东就出售永亨股份与新加坡华侨银行 的独家磋商期限将于下周一（31日）届满，此前永亨表示，该行已就有可能收购要约与香港金融管理局（HKMA）进行非正式讨论。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)