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货币新闻 | 2014年 3月 28日 星期五 14:42 BJT

香港个股：永亨银行午盘中途暂停股份买卖--联交所

路透香港3月28日 - 香港联交所表示，本地中小型银行--永亨银行 周五午盘交易中途暂停股份买卖，暂未获悉停牌原因。

永亨银行主要股东就出售永亨股份与新加坡华侨银行 的独家磋商期限将于下周一（31日）届满，此前永亨表示，该行已就有可能收购要约与香港金融管理局（HKMA）进行非正式讨论。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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