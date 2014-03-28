《分析》LME铝仓储改革计划因不利判决受阻，CME期铝合约更添胜算

此举恐非易事，外界怀疑CME能否吸引够多的兴趣，但英国法院周四的判决对CME大有助益。

“关于流动性的确还有些问号，但如果他们想要一个吸引交易量的完美风暴，那么这就是了。”巴克莱资本基本金属分析师Nicholas Snowdon说。

CME周四时不愿置评。

**不确定性重现**

距离CME推出与LME相抗衡的铝合约大约还有一个多月，英国法院的判决让金属业再现不确定性。目前尚不清楚LME将寻求上诉，还是重新展开可能长达一年之久的审视过程。

部分市场人士怀疑CME是否已做好充分准备，许多细节还尚待正式公布。

CME拟推出的新期铝合约已获得至少一家重量级客户的认可，即使用铝来制造饮料罐的MillerCoors 。

但部分市场人士却怀疑CME有无足够筹码来吸引老牌指标制定者LME的用户。

Snowdon说，从消费者、交易员到生产商等业务，这些对CME新合约的成败至为关键，因为它恐怕很难引起机构投资者的兴趣。(完)