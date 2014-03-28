《分析》LME铝仓储改革计划因不利判决受阻，CME期铝合约更添胜算

标题新闻：加拿大政府称将通过诉讼等手段，全力维护国内软木材行业的利益
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此举恐非易事，外界怀疑CME能否吸引够多的兴趣，但英国法院周四的判决对CME大有助益。
“关于流动性的确还有些问号，但如果他们想要一个吸引交易量的完美风暴，那么这就是了。”巴克莱资本基本金属分析师Nicholas Snowdon说。
CME周四时不愿置评。
**不确定性重现**
距离CME推出与LME相抗衡的铝合约大约还有一个多月，英国法院的判决让金属业再现不确定性。目前尚不清楚LME将寻求上诉，还是重新展开可能长达一年之久的审视过程。
部分市场人士怀疑CME是否已做好充分准备，许多细节还尚待正式公布。
CME拟推出的新期铝合约已获得至少一家重量级客户的认可，即使用铝来制造饮料罐的MillerCoors 。
但部分市场人士却怀疑CME有无足够筹码来吸引老牌指标制定者LME的用户。
Snowdon说，从消费者、交易员到生产商等业务，这些对CME新合约的成败至为关键，因为它恐怕很难引起机构投资者的兴趣。(完)
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路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%