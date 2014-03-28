路透基点：湖北福星为其海外房地产项目寻求6,300万美元贷款

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透香港3月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中国民生银行香港分行已经为湖北福星科技股份有限公司的海外房地产业务启动6,300万美元的贷款案。这是在深圳上市的湖北福星第一次通过债市融资。
中国民生银行发行的备用信用证为该子弹式贷款的担保物，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码320个基点。
在4月23日以前回复承诺的银行可获得10个基点的优惠费率。
银行受邀以三个层次参贷:
承诺1,500万美元或以上的银行，担任牵头行，综合收益和前端费分别是355个基点和95个基点；
承诺1,000-1,400万美元的银行，担任主办行，综合收益和前端费分别是350个基点和80个基点；
承诺500-900万美元的银行，担任安排行，综合收益和前端费分别是345个基点和65个基点。
所筹资金用作再融资和一般运营资本。
贷款通过福星惠誉房地产有限公司在香港注册的子公司融福国际（香港）有限公司来借入。福星惠誉房地产是湖北福星的全资子公司，专注于开发澳洲项目。
银行回覆截止日期是4月30日。
截至2013年12月，福星惠誉房地产的总资产为226亿元人民币，净资产为78亿元人民币。（完）
(编译 高琦 审校 王冠中)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。