韩国债市：公债价格上涨，因工业生产数据疲弱

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透首尔3月28日 - 韩国公债价格周五上升，因数据显示韩国2月工业生产连续第二个月萎缩，引燃对该国经济复苏的疑虑，并提振避险资产。
指标10年期政府公债收益率(殖利率) 下跌2.3个基点，三年期公债6月期约 收高0.04点，报105.74。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.74 105.70
10年期公债收益率 3.515% 3.538%
五年期公债收益率 3.150% 3.166%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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(编译 王翔琼；审校 徐文焰)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。