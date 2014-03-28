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亚洲 | 2014年 3月 28日 星期五 15:03 BJT

韩国债市：公债价格上涨，因工业生产数据疲弱

路透首尔3月28日 - 韩国公债价格周五上升，因数据显示韩国2月工业生产连续第二个月萎缩，引燃对该国经济复苏的疑虑，并提振避险资产。

指标10年期政府公债收益率(殖利率) 下跌2.3个基点，三年期公债6月期约 收高0.04点，报105.74。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.74 105.70

10年期公债收益率 3.515% 3.538%

五年期公债收益率 3.150% 3.166%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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(编译 王翔琼；审校 徐文焰)
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