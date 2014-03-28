《全球汇市一周综述》欧央行宽松倾向拉低欧元，新西兰元升至两年半高点

整理 艾茂林/杜明霞

路透北京3月28日 - 德国央行总裁魏德曼本周语出惊人，对非传统宽松措施的立场大幅软化。他表示为抑制欧元涨势和对抗欧元区通缩，负利率是一个政策选项，而量化宽松也并非不可能。此番令市场大为意外的表态，促使欧元兑美元和兑日圆双双降至三周低点。关注重点目前落在下周一的欧元区通胀数据，藉此研判欧洲央行未来的政策倾向。

商品货币本周表现亮眼。此前新西兰央行在发达国家中率先上调利率并暗示维持紧缩倾向，激励新西兰元兑美元本周涨至逾两年半高点，兑日圆更是扬升至六年高位。澳元亦搭乘顺风车，兑美元来到数月高点，3月迄今涨幅达4%。下周关注澳洲央行的月度利率决议，尤其是央行的会后政策声明。

未来一周数据看点多多，不仅有重量级的美国非农就业报告，还有各主要国家的采购经理人指数(PMI)。而欧洲央行的利率决议和总裁德拉吉讲话，更是不可错失的重中之重。

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**欧洲央行宽松倾向令欧元低位徘徊**

近日欧洲央行官员的评论，引发市场揣测其将进一步放宽货币政策以对抗通缩威胁，欧元因此承压。

欧元周五在亚洲时段未能扭转全面颓势，在三周低位附近徘徊。欧元兑美元最新报1.3744美元，此前在隔夜市场一度跌至三周低点1.3728，本周有可能连续第二周收低。 欧元兑日圆守在140.41日圆，此前跌至三周低点140.19日圆。欧元兑其它许多主要货币亦下跌，主要原因是欧央行多位官员最近发表的温和讲话。

德国官员本周的讲话增强了欧央行采取更多举措的可能性。这令人非常意外，因为德国决策者之前再三表达对非常规货币宽松举措的担忧。

欧洲央行委员暨德国央行总裁魏德曼周二讲话称，要抑制欧元力道，负利率是一个选项，购买银行贷款和其他资产以支撑欧元区也不是绝不可能。欧洲央行总裁德拉吉也在周二表示，如果通胀率降至央行预期水准之下，则央行准备好采取行动。

**关注欧元区通胀数据**

上述言论使市场重新聚焦将于周一发布的欧元区通胀数据，分析师预计通胀率将降至0.7%，低于欧洲央行对今年通胀率1%的预估值。

“ECB决策者一直暗示，若条件符合，就对放宽政策持开放态度。通胀进一步下滑，这同欧洲央行的预期背道而驰，增添了进一步放宽政策的可能，即使在4月的会议上仍不太可能祭出该措施，”巴黎银行分析师在给客户的报告中称。

“我们对持仓的分析显示市场依然小幅净做多欧元，为重新建立欧元空单及美元美元多单提供大量机会。”

巴克莱首席外汇策略师Shin Kadota表示， “欧洲央行对通胀放缓的担忧似超过市场预期。随着欧元上涨，欧洲央行似在尝试着调整市场预期。”

接受路透访问的分析师绝大多数预计在4月3日会议上不会调整利率，72位分析师中仅有两人预计会下调利率。而上次会议前的调查显示，受访78位分析师有26人预计会下调。

**新西兰元飙升，澳元搭乘顺风车**

澳元和新西兰元周五再攀新高，因欧元疲软及新兴市场资产投资意愿回升提高对经济成长相关的货币需求。

新西兰元兑美元表现极为突出，飙升至0.8694美元，为2011年8月以来最高。新西兰元兑日圆亦升至六年高位88.73，新西兰元兑欧元创10个月高位1.5800。

新西兰元贸易加权指数升至81.01附近的实施自由浮动汇率以来高位。

新西兰元兑美元在3月迄今已上涨3.5%，主要是因为新西兰央行开始升息且暗示将进一步紧缩政策。

新西兰元若突破0.8700美元，将打开测试0.8842之路，那是新西兰元在2011年时创下其自由浮动以来的最高水平。

新西兰元走强，帮助澳元兑美元跳升至16个月高点0.9294美元，澳元3月迄今涨幅达4%。

澳元下一道阻力在0.9340，此处为去年10月-今年1月跌势的61.8%回档位，移动日线均值图型显示澳元趋势向上。