台湾债市：主流券殖利率随美债连三日收低，央行温和言论提振买气

* 五年公债殖利率收在近二周低位 * 央行温和言论及美债偏多令多方受鼓舞 * 台债料仍不脱区间 路透台北3月28日 - 台湾主流公债殖利率周五连三日收低。交易员表示，美债仍然偏多 ，而上日央行的理监事会议也相当温和，这让空单回补，五年期公债殖利率收在逾一周的低 位。 交易员表示，央行的温和言论让市场放了心，搭配美债在季底之际的买盘升温，而且尾 盘台股随着中国股市走弱，种种利多令台债气氛转多，五年公债殖利率收在3月19日以来的 低位。当日位于1.08%。 〞央行会议没有讲什么特别的，甚至比大家想的更温和一点，〞一位证券商交易主管表 示。 只不过，他也说，五年券在初级市场的标售利率--1.08%附近看来卖压很大，在预期明 年的利率走升之下，公债殖利率下行的空间实在不多。 但另一方面来说，一位银行交易员表示，从短期资金的情势来看，央行仍旧让短钱非常 的充裕，短券仍有需求。这种种的情况显示，台债预料仍将会在现有的区间不变。 **下半周卖压较大** 前述银行交易员认为，虽然美国的货币政策影响遍及全球，但是各地区总经环境皆不相 同，且监于台湾央行对未来总体经济、和货币政策展望模糊其辞的态度看来，各方对未来的 升息展望仍不清楚，但心存谨慎。 展望下周，下周美国将公布PMI、ISM及非农等重要数据，交易员认为，在天候转好之 下，数据将支撑美国景气持续复苏，稍不利美债走势。 此外，台湾金融市场下周五将因假期因素休市，交易员预期，周四在长假将到来之下将 令持券意愿降低，且美国周五还有非农就业数据的公布，这恐将令周四台债卖压加剧。 五年期公债103/4期 的交易区间预料在1.08-1.13%；10年期公债103/6A03 106=TWO的区间料在1.57-1.62%。周末因长假持券意愿稍低不排除向区间高位靠拢。 台湾央行周四一如预期，连续11季维持利率不变。分析师认为，尽管美国可能提早于明 年升息，但台湾央行并未同步释出类似的暗示，利率恐仍将维持现行水位一段时间。 美国公债收益率周四保持在较低水准，此前美国财政部标售290亿美元七年期新债获得 强劲需求，这是本周960亿美元新债发售的最后一批。美国指标10年期公债 收益 率报2.69%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -2.33 1.0933 1.0913-1.1070 187.5 10 103/6 -1.55 1.5820 1.5800-1.5925 35.5 本周全球主要事件及经济指标为： 3/28(五)：欧元区3月企业景气指数；美国2月实质个人支出；路透/密西根大学3月美国 消费者信心指数；美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在香港发表演说。 下周全球重要经济事件与数据包括： 3/30(日)：日本3月制造业采购经理人指数(PMI)、美联储主席叶伦将出席美国机构间社 区再投资大会并发表谈话。 3/31(一)：美国3月芝加哥PMI、欧元区3月通膨率初值。国际金融服务论坛(至4月2日) ，发言人包括：欧元集团主席迪塞尔布洛姆、卢森堡财长Pierre Gramegna、与英国央行副 总裁贝利、英国央行总裁卡尼将出席金融稳定委员会全体会议。 4/1(二)：中国3月官方制造业PMI及汇丰制造业PMI终值、欧元区2月失业率、美国3月Ma rkitPMI终值、美国3月ISM制造业指数和2月建筑支出、美国3月达拉斯联邦储备银行服务业 指数、澳洲央行宣布利率决议、英国央行副总裁贝利发表讲话、印度央行宣布2014-15年度 货币政策声明、巴西央行举行货币政策委员会会议(至4月2日)。 4/2(三)：欧元区2月PPI、美国3月ADP就业报告、美国3月纽约ISM企业活动指数、美国3 月纽约ISM企业活动指数、美国2月耐久财订单修正值、第四届欧盟-非洲峰会(至4月3日)。 4/3(四)：台湾央行公布3月外汇存底、中国3月官方非制造业PMI及汇丰服务业PMI、意 法德英和欧元区3月服务业PMI、美国3月Markit服务业PMI终值、美国3月ISM非制造业指数、 澳洲央行总裁史蒂文斯讲话、英国财政大臣欧思邦就预算发表讲话、欧洲央行管理委员会委 员会议，随后宣布利率决定并召开新闻发布会、欧洲央行总裁德拉发表讲话。 4/4(五)：台湾金融市场休市一天、美国3月非农就业数据、英国央行金融稳定执行理事 霍尔丹将在LBS资产管理大会上讲话。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.5820 5 103/4 1.0933 2 103/1 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)