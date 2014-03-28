美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，美联储将需要把近零利率保持到2015年晚些时候，然后在2016 年只会小幅升息，否则将可能妨碍逐步增强的经济复苏。 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美联储应在明年年初开始加息，目标在2016年底前将利率恢 复到正常水准。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托称，美联储最终何时收紧政策不会仅凭一个数据来决定，进一 步强调了美联储主席叶伦的说法，即确定政策时会考虑“广泛的”因素。 瑞士央行理事祖布鲁克称，央行准备采取包括负存款利率在内的多种举措来保卫1.20瑞郎的汇率上限。 挪威央行维持指标利率在1.5%不变，一如预期，并表示下一政策动作可能是在2015年夏季加息。 巴西央行大幅上调对2014年通胀率的预估，并预计经济将温和增长，暗示该央行可能拉长升息周期，以期 在选举年抗击居高不下的通胀问题。 菲律宾央行维持隔夜借款利率在纪录低位3.5%不变，但是将银行存款准备金率上调1个百分点，以吸收过 剩的流动性。 台湾央行一如预期，连续11季维持利率不变。分析师认为，尽管美国可能提早于明年升息，但台湾央行并 未同步释出类似的暗示，利率恐仍将维持现行水位一段时间。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率10.75% 2014年2月26日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2014年3月13日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.25% 2013年11月27日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.25% 2013年11月7日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.75% 2013年12月17日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一周期回购利率7% 2014年3月3日上调150个基点 非洲 南非 附买回利率5.5% 2014年1月29日升50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 王翔琼；审校 张明钧)