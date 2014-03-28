亚洲橡胶：东京期胶因日圆走高而下滑，油价稳定提供支撑

日圆兑美元 相对持坚于102.15日圆。美联储主席叶伦发表评论后，该货币对大多数时间在102日圆之上徘徊。

但交易员称，TOCOM期胶价格仍因油价上升而受到支撑。

布兰特原油周五持稳在每桶108美元附近，守住上个交易日大部分涨幅，且有望录得五周以来首次周线上扬，受美国数据带来期望以及有关地缘紧张局势或导致俄罗斯供给减少的担忧所支撑。

上海期交所主力9月期胶 上升45元人民币，收报15,680元(2,500美元)。

新加坡商品交易所4月合约 最新报每公斤187.0美分，下跌0.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰/王翔琼；审校 杜明霞/张明钧)