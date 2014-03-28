金属期市：LME期铜小升，本周有望录得六个月来最大周线升幅

“我认为中国今年需求稳定的基本前景并没有转弱的迹象，”摩根士丹利分析师Joel Crane说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 在0704GMT时攀升0.9%至每吨6,619美元，延续昨日上扬0.8%的涨势。期铜盘中稍早一度触及6,630美元的3月11日以来高位。

LME期铜价格本周有望上扬2.2%，从而创下9月底以来最大周度涨幅。

上海期交所主力6月期铜合约 攀升0.5%至每吨46,190元人民币(7,400美元)。

印尼与美国矿业公司自由港麦克默伦铜金矿公司 就出口税达成协议，允许最快下个月就恢复铜出口。每年铜出口规模将近40亿美元。 这可能限制了铜价涨势。(完)

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