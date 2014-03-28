金属期市：LME期铜小升，本周有望录得六个月来最大周线升幅

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
“我认为中国今年需求稳定的基本前景并没有转弱的迹象，”摩根士丹利分析师Joel Crane说。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 在0704GMT时攀升0.9%至每吨6,619美元，延续昨日上扬0.8%的涨势。期铜盘中稍早一度触及6,630美元的3月11日以来高位。
LME期铜价格本周有望上扬2.2%，从而创下9月底以来最大周度涨幅。
上海期交所主力6月期铜合约 攀升0.5%至每吨46,190元人民币(7,400美元)。
印尼与美国矿业公司自由港麦克默伦铜金矿公司 就出口税达成协议，允许最快下个月就恢复铜出口。每年铜出口规模将近40亿美元。 这可能限制了铜价涨势。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/徐文焰；审校 杜明霞/于春红)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。