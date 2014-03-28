中法金融：中国支持巴黎发展离岸人民币业务，法国获800亿RQFII额度

路透香港3月28日 - 中国和法国本周稍早在巴黎发表联合声明称，法方欢迎分配给法国800亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度。双方同意继续就在巴黎建立人民币清算和结算安排进行讨论。

中国外交部周四公布的中法联合声明称，两国元首欢迎双方银行与企业发展巴黎人民币离岸业务的努力和金融管理部门的合作，使巴黎金融市场成为中国对欧元区投资和欧洲对华投资的重要交易地。

此外，双方承诺就银行和金融业特别是监管改革的重大进展，加强定期对话与交流。

周五公布的《中法关系中长期规划》也表示，欢迎中国银监会和法国金融市场监管委员会签署合格境内机构投资者（QDII）合作协议，支持符合条件的中资银行业金融机构在法投资。 此外，加强中国银行间市场交易商协会和法国欧洲金融市场协会之间的合作，发展债券市场，推动双方金融机构在对方市场开展业务。

法国是继英国之后，成为第二个获得RQFII额度的欧洲国家。截至目前，人民币最大的三个离岸市场，香港、伦敦和新加坡均已获得数额可观的RQFII额度。

去年11月27日，《首次中法高级别经济财金对话联合声明》就公布：中方将积极考虑在适当的时间框架通过人民币合格境外机构投资者（RQFII）安排支持巴黎发展离岸人民币业务。 （完）