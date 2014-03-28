中国债市：IRS随回购定盘利率小跌，后市仍关注资金面变化及央行动作

路透上海3月28日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五小幅走低，跟随七天回购定盘利率 跌势，不过交投较为淡静，后市仍关注资金面变化以及央行动作以明确方向。

交易员指出，季末因素对流动性影响有限，不过4月还将面临例行补缴准备金以及随后财税缴款的考验，如果资金面仍未受太大冲击，IRS有小幅下探的机会。

“很清淡，因为Fixing(回购定盘利率)下来了，IRS也往下走了1-3个(基)点，短的稍多一些，”上海一银行交易员称。

七天回购定盘利率 今日报4.18%，较上日的4.83%大幅回落。

上述交易员指出，目前机构对IRS后市仍缺乏方向感，短期走势更多基于回购定盘利率的波动，要做出方向选择仍有赖于资金面和政策面提供更多指引。

银行间市场主要质押式回购加权利率 今日七天期回落，其他品种涨幅较上日缩窄。交易员表示，在财政存款投放助益下，季末资金面并未见收紧态势，场内出钱的机构仍旧偏多，市场流动性预期相对乐观，未来关注焦点多集中于下月缴税。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.1387/4.2467 4.2387/4.3167 4.3970/4.4750 4.5137/4.6000 4.5025/4.7725

上日 4.1167/4.2292 4.2717/4.3488 4.4100/4.5000 4.5271/4.6175 4.5100/4.7850

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变动 +0.0220/+0.0175 -0.0330/-0.0321 -0.0130/-0.0250 -0.0134/-0.0175 -0.0075/-0.0125

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。