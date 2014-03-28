中国票据市场：本周转贴利率小幅走低，季末宽松资金面提供助益

路透上海3月28日 - 中国票据市场转贴利率本周小幅走低。交易员指出，季末资金面安然无恙，流动性宽松局面不改，且虽然临近月底但银行信贷规模调整压力尚可，令机构收票需求不减，而出票机构则相对有限。

他们并认为，当前关注流动性变化对票据需求影响，料短期内资金问题不大，转帖利率还有可能下跌，不过未来缴税因素干扰值得关注。

“资金还是比较宽松，(票据)价格比上周下来点，现在六个月买断(转贴)在5.6%-5.8%左右，收票的机构比出票的机构多。”华中一银行交易员称。

银行间市场主要质押式回购加权利率 周五七天期限回落，其他品种涨幅较上日缩窄。交易员表示，在财政存款投放助益下，季末资金面并未见收紧态势，场内出钱的机构仍旧偏多，市场流动性预期相对乐观，未来关注焦点多集中于下月缴税。

上述交易员并透露，3月末银行信贷规模调整压力并不算大，很多机构贷款投放因需求不足等原因受到影响，所以对票据资产影响并不明显。

对于转帖利率未来走势，他表示，“财政缴税可能会把资金利率带上来，那样的话转帖利率可能会上涨。”

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.8250/5.7274 6.0130/5.8742 6.2749/6.1244

上周五 5.8098/5.7107 5.9971/5.8613 6.2300/6.0870

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变动 +1.52bp/+1.67bp +1.59bp/+1.29bp +4.49bp/+3.74bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.6963%，上周五为5.6786%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。