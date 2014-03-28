中国票据市场：本周转贴利率小幅走低，季末宽松资金面提供助益

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透上海3月28日 - 中国票据市场转贴利率本周小幅走低。交易员指出，季末资金面安然无恙，流动性宽松局面不改，且虽然临近月底但银行信贷规模调整压力尚可，令机构收票需求不减，而出票机构则相对有限。
他们并认为，当前关注流动性变化对票据需求影响，料短期内资金问题不大，转帖利率还有可能下跌，不过未来缴税因素干扰值得关注。
“资金还是比较宽松，(票据)价格比上周下来点，现在六个月买断(转贴)在5.6%-5.8%左右，收票的机构比出票的机构多。”华中一银行交易员称。
银行间市场主要质押式回购加权利率 周五七天期限回落，其他品种涨幅较上日缩窄。交易员表示，在财政存款投放助益下，季末资金面并未见收紧态势，场内出钱的机构仍旧偏多，市场流动性预期相对乐观，未来关注焦点多集中于下月缴税。
上述交易员并透露，3月末银行信贷规模调整压力并不算大，很多机构贷款投放因需求不足等原因受到影响，所以对票据资产影响并不明显。
对于转帖利率未来走势，他表示，“财政缴税可能会把资金利率带上来，那样的话转帖利率可能会上涨。”
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 5.8250/5.7274 6.0130/5.8742 6.2749/6.1244
上周五 5.8098/5.7107 5.9971/5.8613 6.2300/6.0870
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变动 +1.52bp/+1.67bp +1.59bp/+1.29bp +4.49bp/+3.74bp
票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.6963%，上周五为5.6786%。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。