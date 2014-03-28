香港股市：受银行业绩激励收高，恒生国企指数创数月最佳周度表现

标题新闻：加拿大政府称将通过诉讼等手段，全力维护国内软木材行业的利益
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中国工商银行 涨1.7%，此前该行公布第四季净利增幅高于预期。
香港科技股扳回周四部分跌幅，受腾讯控股 上涨提振。该股在昨日重挫6.3%后，今日大涨2.4%。
电信设备生产企业中兴通讯 劲扬3.8%，此前欧盟表示，同意部分放弃针对中国电信设备制造商提起的诉讼，希望消除几年来由于中国在欧洲移动网络市场愈发稳固的主导地位而导致的紧张关系。 (完)
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路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%