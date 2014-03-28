香港股市：受银行业绩激励收高，恒生国企指数创数月最佳周度表现

香港科技股扳回周四部分跌幅，受腾讯控股 上涨提振。该股在昨日重挫6.3%后，今日大涨2.4%。

电信设备生产企业中兴通讯 劲扬3.8%，此前欧盟表示，同意部分放弃针对中国电信设备制造商提起的诉讼，希望消除几年来由于中国在欧洲移动网络市场愈发稳固的主导地位而导致的紧张关系。 (完)