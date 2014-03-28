《路透晚报》--3月28日日间新闻摘要（国际版）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储官员埃文斯称，近零利率将保持到2015年晚些时候

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周五表示，美联储将需要把近零利率保持到2015年晚些时候，然后在2016年只会小幅升息，否则将可能妨碍逐步增强的经济复苏。他称如果较早升息，无论是为了防范金融不稳定风险还是避免通胀过高，都有可能会压制目前仍处于低位的通胀，并且妨碍终于开始有起色的经济复苏。埃文斯明确表示，他预计美联储需要维持低利率的时间要长得多。

--日本2月消费者物价稳步上涨，寒冷天气拖累支出下滑

日本2月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期增长1.3%，为连续第九个月攀升，表明经济正摆脱持续15年的温和通缩状态。财务省数据显示，2月家庭支出和零售销售下滑，因席卷日本的暴风雪将很多消费者困在家中。不过已有迹象显示，随着消费者急于在4月1日上调消费税前购物，本月销售正在回升。

--中国总理称有针对性出台措施，有能力把经济运行保持在合理区间

中国总理李克强日前表示，今年中国经济运行开局总体平稳，但也要高度重视发展中存在的问题和矛盾，不能忽视经济下行压力加大等困难和风险。当前要按照政府工作报告确定的任务，有针对性地陆续出台相应有力措施，有能力、有信心、有条件把经济运行保持在合理区间。

--韩国经济复苏失去部分动能，因中国增长放缓

韩国国家统计局公布的数据显示，2月工业生产连续第二个月萎缩，同时企业信心亦下滑。在中国经济成长放缓之际，这为韩国经济复苏力道蒙上阴影。2月工业生产经季节调整后较前月下滑1.8%。韩国央行报告显示，4月经季节调整的制造业景气判断指数下滑至80，创七个月低点，且为连续第二个月下滑。这两个数据暗示，今年初以来韩国经济复苏失去部分动能，因为越来越多迹象显示中国经济增长放缓。

--西班牙3月CPI初值较上年同期下降0.2%，年率创2009年10月以来最低

西班牙全国统计局公布，3月国内消费者物价指数(CPI)初值较上年同期下降0.2%，年率创2009年10月以来最低。2月同比为持平。西班牙3月消费者物价调和指数(HICP)同比亦下滑0.2%，2月以及路透调查预估均为同比上升0.1%。

--台湾行政院长称，支持服贸协议回到立院委员会逐条审议跟表决

台湾行政院长江宜桦表示，将支持服贸协议回到立法院委员会逐条审议跟表决，以此让步补足程序正义，并平息社会大众对程序瑕疵的批评。江宜桦在记者会上表示，昨天执政党(国民党)的党团大会已经决议考虑让服贸协议退回委员会去重新进行逐条的审议，以及逐条的表决，主要是执政党愿意让这一步来避免程序上的瑕疵造成的争议，与寻求社会上最大的公约数，让服贸协议回到发生争议前的原点。

[市场摘要]

--日本股市：震荡收高创两周高位，雅虎日本因收购消息下跌

日本股市周五升至两周高位，在临近财政年年底之际交投震荡。雅虎日本下跌，此前有消息称该公司将从软银手中收购移动网络运营商eAccess，市场质疑其策略。亚洲股市上涨，帮助日本股市日经指数以0.5%涨幅坐收，报14,696.03点，为3月13日以来最高收盘。不过盘中走势震荡，指数一度跌至14,520.57点。本周该指数上扬3.3%。

--中国股市：沪综指连三日收跌，创业板跳水但银行等蓝筹股坚挺

中国股市沪综指收跌，承受业绩差及融资压力的创业板个股跳水，大量资金逃离，部分转向银行等低估值大盘蓝筹股，稳住了大盘，股指保持窄幅震荡。沪综指收盘报2,041.712点，跌4.876点或0.24%，本周累计则跌0.29%。上证A股今日成交额940亿元人民币，上日为949亿元。

--香港股市：受银行业绩激励收高，恒生国企指数创数月最佳周度表现

香港股市上涨，受强劲的银行业绩激励，指标股指录得2月中旬以来最大周线涨幅。恒生指数收高1.1%，报22,065.53点。恒生国企指数上涨1.3%，本周表现为11月22日当周以来最佳。

--汇市：欧洲央行宽松臆测拖累欧元跌至三周低位，新西兰元走强

欧元兑美元跌至三周低位，受到欧洲央行官员对日前欧元强势的强硬谈话影响，投资人态度审慎，并观望德国通胀数据，这项数据有可能进一步打压欧元。西班牙通胀数据疲软，拖累欧元在伦敦盘初下滑，交易员称，若1300GMT公布的德国通胀数据凸显德国物价压力温和，欧元可能面临更多卖压。欧元兑美元下跌0.2%至1.3710，本周料连续第二周收低。欧元兑日圆下跌至139.96，为3月初以来新低。

新西兰遥遥领先其他发达国家将利率回归正常化。新西兰央行本月将利率从纪录低位调升，并暗示会有更多紧缩动作。不出人意料的是，新西兰元成为最近几个月表现最强劲的币种之一。新西兰元兑美元一度高见0.8697美元，为2011年8月以来高点，兑日圆触及六年高点88.86。

--国际油市：布兰特原油徘徊在108美元下方，有望五周来首次周线收升

布兰特原油持稳在每桶108美元下方，守住上个交易日大部分涨幅，且有望录得五周以来首次周线上扬，受美国数据带来期望以及有关地缘紧张局势或导致俄罗斯供给减少的担忧所支撑。0835GMT，布兰特原油期货下滑0.04美元，报107.79美元。美国原油期货上升0.15美元至101.43美元。

--金属期市：LME期铜小升，本周有望录得六个月来最大周线升幅

伦敦期铜小升，进一步脱离本月稍早触及的逾三年低点，因寄望中国推出刺激措施，铜价本周有望录得六个月来最大周线涨幅。0836MT，LME三个月期铜上涨1.20%至每吨6,640.00美元。上海期交所主力6月期铜上涨1.02%至每吨46,450元人民币。

--全球金市：金价小幅回升但仍接近六周低点，可能连续第二周收低

黄金价格在隔夜市场大跌后周五小幅反弹，不过仍接近六周低点，而且可能连续第二周收低，因为市场对美国经济前景的信心改善削弱了黄金的避险魅力。0837GMT，现货金升至每盎司1,294.70美元。金价本周周线下跌了约3%，年初曾快速上涨，受全球股市挫跌，恶劣天气威胁美国经济增长所影响。

--欧元债市：西班牙和意大利公债收益率下跌，受ECB放宽政策预期影响

西班牙和意大利公债收益率(殖利率)跌至八年半新低，因西班牙通胀意外下滑提高了欧洲央行今年可能进一步放松货币政策的预期。对这种政策前景的猜测胜过了意大利即将标债的影响。意大利计划标售100亿欧元债券，债券收益率通常在标债前上升，因投资者会为新债腾出空间。意大利标债结果料良好，因本周对欧元区较低评等公债的需求明显升温，市场猜测欧洲央行今年稍晚可能通过购买资产来对抗通缩压力。