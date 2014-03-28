《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月28日

中国反腐：严查国企和金融机构及其从业人员利用职务便利损公肥私--中纪委
路透北京4月25日 - 中国中纪委监察部部长杨晓渡指出，要克服“届末之年反腐败可以收官”的思想，做到惩治腐败力度决不减弱、零容忍态度决不改变。严肃查办国有企业和金融机构及其从业人员利用职务便利损公肥私、侵吞国有资产、违规交易、搞利益输送等违纪违法行为，防止国有资产流失、遏制金融领域腐败。
路透香港3月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:( 本地时间16:42时,1港元=0.80063人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平 均溢价为-5.14%,低于上交易日收盘的-4.58%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 3.46 4.72 0.92 建设银行 3.99 5.36 0.93 中国银行 2.58 3.40 0.95 农业银行 2.43 3.35 0.91 招商银行 9.86 13.84 0.89 中信银行 4.60 4.42 1.30 交通银行 3.82 5.05 0.94 民生银行 7.85 7.93 1.24 中国人寿 13.46 21.65 0.78 中国平安 37.37 64.25 0.73 中国太保 15.75 27.35 0.72 中信证券 10.66 15.64 0.85 新华人寿 19.99 23.10 1.08 海通证券 9.38 10.18 1.15 华能国际 4.97 7.30 0.85 大唐发电 3.73 2.80 1.66 华电国际 3.07 3.67 1.04 中煤能源 4.38 4.26 1.28 中国神华 13.79 22.10 0.78 中国石油 7.57 8.49 1.11 兖州煤业 6.39 5.84 1.37 中国石化 5.02 6.91 0.91 上海石化 3.45 2.01 2.14 中海油服 17.66 18.44 1.20 仪征化纤 3.07 1.57 2.44 中国铝业 3.47 2.66 1.63 江西铜业 12.43 12.86 1.21 洛阳钼业 5.55 3.02 2.30 紫金矿业 2.27 1.66 1.71 马钢股份 1.65 1.72 1.20 鞍钢股份 2.96 4.89 0.76 重庆钢铁 2.29 1.00 2.86 海螺水泥 16.54 34.25 0.60 洛阳玻璃 5.00 1.34 4.66 北人股份 5.93 2.21 3.35 中联重科 4.92 5.68 1.08 金隅股份 6.78 5.99 1.41 中国国航 3.47 4.58 0.95 东方航空 2.46 2.56 1.20 南方航空 2.51 2.50 1.25 中国远洋 3.60 3.16 1.42 中海集运 2.20 1.76 1.56 中集集团 14.70 17.98 1.02 中海发展 4.14 4.52 1.14 宁沪高速 5.29 8.72 0.76 深高速 3.64 3.52 1.29 成渝高速 2.82 2.12 1.66 皖通高速 4.26 4.03 1.32 广深铁路 2.67 3.33 1.00 中国南车 4.49 6.39 0.88 中国交建 3.76 5.39 0.87 中国铁建 4.16 6.52 0.80 中国中铁 2.47 3.53 0.87 长城汽车 32.86 37.70 1.09 比亚迪 49.10 45.95 1.33 广汽集团 7.40 8.30 1.11 青岛啤酒 38.18 55.55 0.86 广州药业 25.97 25.55 1.27 新华制药 5.59 2.67 2.61 海信科龙 9.30 9.80 1.19 南京熊猫 8.25 3.49 2.95 晨鸣纸业 4.52 3.46 1.63 上海医药 13.30 16.96 0.98 中兴通讯 12.49 15.42 1.01 东方电气 12.67 11.92 1.33 潍柴动力 16.69 28.70 0.73 东北电气 2.38 0.79 3.76 广船国际 16.27 12.80 1.59 经纬纺机 9.98 6.69 1.86 昆明机床 4.20 1.97 2.66 一拖股份 7.70 4.02 2.39 北辰实业 2.76 1.76 1.96 创业环保 8.19 3.80 2.69 中国中冶 1.68 1.28 1.64 金风科技 9.70 8.10 1.50 丽珠 44.18 47.00 1.17 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透北京4月25日 - 中国中纪委监察部部长杨晓渡指出，要克服“届末之年反腐败可以收官”的思想，做到惩治腐败力度决不减弱、零容忍态度决不改变。严肃查办国有企业和金融机构及其从业人员利用职务便利损公肥私、侵吞国有资产、违规交易、搞利益输送等违纪违法行为，防止国有资产流失、遏制金融领域腐败。
郑棉期货近期可谓峰回路转，经历了3月的冲高回落后，清明节之后的行情在大宗商品中一枝独秀，价格持续反弹走高，主力1709合约从最低位15150元/吨最高涨至16140元/吨，截至4月24日收盘，报价维持在16000元/吨附近。莫非棉花的春天已至？后市将迎来持续上升行情？笔者认为，郑棉暂不具备大幅上涨的基础，或逐渐走出慢牛行情。
4月20日，铁矿石从下跌2.85%到最终上涨3.06%，实现Ｖ形大逆转。4月21日，铁矿石继续高歌猛进，一度触及涨停，收盘报于505.5元/吨，上涨5.97%。笔者分析，近期国内铁矿石期货下跌幅度过大，而当前的市场供需格局并未发生根本性逆转，利空因素存在过度解读之嫌。随着5月临近，南方天气将转为晴朗，有利于基建开工，提升钢材消费。因此，铁矿石价格存在进一步反弹的动力。