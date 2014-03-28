《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月28日

期货日报：郑棉暂不具备大涨基础，或走出慢牛行情

郑棉期货近期可谓峰回路转，经历了3月的冲高回落后，清明节之后的行情在大宗商品中一枝独秀，价格持续反弹走高，主力1709合约从最低位15150元/吨最高涨至16140元/吨，截至4月24日收盘，报价维持在16000元/吨附近。莫非棉花的春天已至？后市将迎来持续上升行情？笔者认为，郑棉暂不具备大幅上涨的基础，或逐渐走出慢牛行情。