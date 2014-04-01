更新版 1-《中国新债》今年铁道债发行额度仍为1,500亿，首期或下周招标--消息

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* 铁路总公司今年企业债额度申请获批--消息

* 规模持稳在1,500亿元，首期有望下周招标

* 第一期拟发行200亿元，期限10年

* 信用风险忧虑但铁道债受青睐度难被明显改观

路透北京4月1日 - 中国银行间债市频繁的新债供给令市场已感压力，但存债务融资需求的企业仍在为年内发行计划布局。两位消息人士周二透露，中国铁路总公司2014年企业债（铁道债）发行额度申请已获批，首期拟发行的200亿元人民币固息债，计划在下周四(10日)招标。

其中一位消息人士称，今年铁路总公司获批可通过企业债融资额度仍为1,500亿元，为连续第三年维持这一规模。

“铁道(债)今年总规模还是1,500亿元，可能首期招标在4月10号。”该消息人士称。

另一位消息人士表示，初步计划10日招标，期限10年，发行量200亿元。不过其强调，一切都还未最终定音。

中国铁路总公司暂未对上述消息予以立即置评。

今年信用风险备受市场关注，高评级又存所得税优惠政策的铁道债能否借此更放光彩？多位市场人士认为，该类债券发行往往是10、15年这样的长期限，但收益相较流动性更胜一筹的金融债又无明显优势，所以青睐度一般。

2012年，原铁道部在债券市场表现出了高歌猛进的态势，其铁道债发行额度由2011年的1,000亿元增至1,500亿元，并突破了净资产40%的红线。

2013年原铁道部一拆为三以实现政企分开，其中组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责，当年铁道债额度持稳未变，惟发行人转换为铁路总公司。

铁路总公司于今年3月18日招标发行了年内第一期短期融资券，截止该期短融发行办法出具之日，铁路总公司及下属企业已发行尚未到期的债务融资总计为8,936亿元。其中：中国铁路建设债券合计金额为7,710亿元、公司债券50亿元、中期票据合计金额为960亿元、短期融资债券合计金额为216亿元。

**难借信用风险话题放光彩**

在超日债未按期全额付息成为中国债市首个实质违约事件后，信用风险问题被彻底引爆，划定为政府支持债券的铁道债能否因此更具魅力呢？

对此多位受访交易员认为，对待铁道债有点想说爱它不容易的感觉。主要原因就是发行期限偏长，但相比金融债收益优势又不明显。

上海一券商交易员称，“金融债的供给比较多，如果错过铁道，那买金融债差的也不会太多，像铁道这个资质，跟金融债的利差不是特别有吸引力，...而且有些银行对铁道的授信也不是那么充裕，但金融债这块会好一点。”

银行间固息利率铁道债收益率曲线(减税)中 ，10年期品种收益率最新报5.7403%；而周二上午才结束招标的国开行10年期固息金融债中标利率为5.67%。

业内人士还表示，铁路总公司发债表现出较强的议价能力，与承销商们在每次发行前做大量工作有关。

”找人找关系，承销商要不图收入，要不图名气，铁道(债)规模很大，有助于承销商每年的承销排名。“一位交易员说。

一参与铁道债发行建议的机构人士称，之前曾建议铁路总公司，结合当前债市环境，把债的期限缩短，譬如发些五年期，这样成本更低，市场接受程度也更好。

对此问题，曾参与铁道债承销工作的一券商人士无奈表示，期限的问题也都跟发行人提过，但其确实希望发长债来融资，毕竟铁路建设项目周期长。另五年以内的融资完全可以通过中票、短融等其他债种解决。

中国财政部今年2月公告称，对企业持有2014年和2015年发行的中国铁路建设债券取得的利息收入，减半征收企业所得税，这亦延续了过去三年的政策。