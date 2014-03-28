人民币衍生品：外汇期权隐含波动率自高位回落，押注政策头寸获利平仓

路透北京3月28日 - 中国境内人民币兑美元外汇期权市场中，隐含波动率成交水平本周自上周高点回落，因即期市场波动性有所下降，且前期押注于扩波幅政策的期权头寸在政策推出后获利平仓。

交易人士称，2月中旬以来随着即期大幅贬值，人民币汇率隐含波动率也迅速扩大。其中在路透报价数据中，人民币对美元三个月期权隐含波动率(vol) 从2月18日的低位1.15%拉升到3月20日的2.60%。

一外资行交易员认为，2月中旬起日内波幅扩大已经成为常态，而本周以来人民币即期大幅贬值告一段落，日内波幅比之前确实下降不少，是让vol下降的主要原因。

北京时间周五4:02时，三个月期权vol报价已降至1.95/2.55%。交易员反映，由于出价较低也导致成交较少。

一国有大行期权交易员表示，部分客户押注人民币汇率波幅扩大政策的推出，买入并持有了一些期权头寸，以做多Vega和Gamma，并在3月17日政策落地后获利平仓，对vol形成了一定卖压。

Vega和Gamma均为期权的风险指标。就人民币外汇期权而言，Vega衡量波动率的变动对期权价格的影响，Gamma衡量汇率变化引起另一主要风险指标--Delta值的变化，后者则主要衡量汇率变化对期权价格的影响。

一股份行交易员表示，推出扩波幅政策后vol变化实际不大，不排除有客户还在做空vol，这也会使vol下降。

人民币对外汇期权交易于2011年4月1日起步，规定银行只能办理客户买入外汇看涨或看跌期权业务。其后外管局规定，自2011年12月1日起，允许银行办理客户外汇看跌风险逆转期权组合和外汇看涨风险逆转期权组合。