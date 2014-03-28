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亚洲 | 2014年 3月 28日 星期五 16:42 BJT

更新版 1-中国汇市：中间价创半年新低后人民币微幅收升，月底季末客盘均衡

* 中间价连跌第三天创半年低点
    * 即期汇价平稳，波动空间继续缩窄
    * 月底+季末客盘结购汇均衡
    * 本周人民币累计回升0.2%

 (更新收盘报价)
    路透北京3月28日 - 人民币兑美元即期汇率 周五收盘微升。中间价连续第三
天下跌并创半年低点，但市场平淡应对，波动空间继续缩窄到百余点，成交价在上日收盘价
上下波动。
    
    交易人士表示，时值月底和季度末，客盘结购汇需求均较多，使得客盘更偏均衡，盘面
似也未出现疑似的央行干预。短期内6.20元附近对美元支撑较强，可能在此继续盘整。
    
    一外资行交易员认为，今天可能是一段时间以来市况最为平稳的一天，结购汇都多，整
体偏中性，只是开盘价随中间价方向往贬值方向移动。
    
    她表示，市场现在还是以观望为主，希望在未来一两周陆续公布的3月份数据中找到指
引。“如果说贸易顺差很小、甚至还是逆差，那么市场预期可能会很分化。要还是顺差的话
，人民币要贬值还得靠央行把多出来的美元买掉。”
    
    中国境内人民币兑美元外汇期权市场中，隐含波动率成交水平本周自上周高点回落，因
即期市场波动性有所下降，且前期押注于扩波幅政策的期权头寸在政策推出后获利平仓。 
    
    全球汇市中，欧元兑美元周五在三周低位附近徘徊，受累于欧洲央行几位官员近期发表
的温和言论。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    在岸市场人民币兑美元              今日            上日        升贬
   即期成交价格                      6.2122          6.2130      0.01%
      中间价                         6.1490          6.1465      -0.04%
   成交额                          157亿美元                        
                                                                    
  日内相对于中间价最大波幅     -1.09% (上限±2%)      日高        日低
     日内波动幅度(pips)               108            6.2052      6.2160
   2014年来即期升贬值幅度            -2.55%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CN          250                           
          Y1Y=CFXS>                                            
                                                                    
 离岸人民币市场,北京时间16:3          今日            上日          
              1                                                
    1年期NDF                       6.2235/85          6.22          
        CNH即期                    6.2063/67         6.2073         
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。（完）
   

 (发稿 李然; 审校 杨淑祯/黄凯)
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