更新版 1-中国汇市：中间价创半年新低后人民币微幅收升，月底季末客盘均衡

* 中间价连跌第三天创半年低点 * 即期汇价平稳，波动空间继续缩窄 * 月底+季末客盘结购汇均衡 * 本周人民币累计回升0.2% (更新收盘报价) 路透北京3月28日 - 人民币兑美元即期汇率 周五收盘微升。中间价连续第三 天下跌并创半年低点，但市场平淡应对，波动空间继续缩窄到百余点，成交价在上日收盘价 上下波动。 交易人士表示，时值月底和季度末，客盘结购汇需求均较多，使得客盘更偏均衡，盘面 似也未出现疑似的央行干预。短期内6.20元附近对美元支撑较强，可能在此继续盘整。 一外资行交易员认为，今天可能是一段时间以来市况最为平稳的一天，结购汇都多，整 体偏中性，只是开盘价随中间价方向往贬值方向移动。 她表示，市场现在还是以观望为主，希望在未来一两周陆续公布的3月份数据中找到指 引。“如果说贸易顺差很小、甚至还是逆差，那么市场预期可能会很分化。要还是顺差的话 ，人民币要贬值还得靠央行把多出来的美元买掉。” 中国境内人民币兑美元外汇期权市场中，隐含波动率成交水平本周自上周高点回落，因 即期市场波动性有所下降，且前期押注于扩波幅政策的期权头寸在政策推出后获利平仓。 全球汇市中，欧元兑美元周五在三周低位附近徘徊，受累于欧洲央行几位官员近期发表 的温和言论。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2122 6.2130 0.01% 中间价 6.1490 6.1465 -0.04% 成交额 157亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.09% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 108 6.2052 6.2160 2014年来即期升贬值幅度 -2.55% 1年期美元/人民币掉期升水<CN 250 Y1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:3 今日 上日 1 1年期NDF 6.2235/85 6.22 CNH即期 6.2063/67 6.2073 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然; 审校 杨淑祯/黄凯)