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货币新闻 | 2014年 3月 28日 星期五 16:48 BJT

台湾央行：将于4月3及11日各标售一及两年期定存单，一年期仍维持1,200亿

路透台北3月28日 - 台湾央行周五表示，将于下周四(4月3日)标售1,200亿台币364天期定存单；4月11日标售两年期定存单，金额100亿台币。

央行表示，一年期定存单将于7日发行、两年期定存单将于14日发行。

央行自今年2月起每月例行标售的一年期定存单金额自原先的1,000亿提高至每月1,200亿台币。两年期定存单则维持在每月100亿台币不变。

至周五止，央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,525.85亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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