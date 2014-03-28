台湾央行：将于4月3及11日各标售一及两年期定存单，一年期仍维持1,200亿

标题新闻：加拿大政府称将通过诉讼等手段，全力维护国内软木材行业的利益
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路透台北3月28日 - 台湾央行周五表示，将于下周四(4月3日)标售1,200亿台币364天期定存单；4月11日标售两年期定存单，金额100亿台币。
央行表示，一年期定存单将于7日发行、两年期定存单将于14日发行。
央行自今年2月起每月例行标售的一年期定存单金额自原先的1,000亿提高至每月1,200亿台币。两年期定存单则维持在每月100亿台币不变。
至周五止，央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,525.85亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%