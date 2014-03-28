更正-路透基点：盛大游戏洽商7.5-8.5亿美元LBO融资，与巨人网络竞争贷款资源

(更正：内文第一段融资规模更正为“7.5-8.5亿美元”，而非“5-5.5亿美元”)

路透香港3月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中国网络游戏开发商盛大游戏正在与银行洽谈，计划筹措7.5-8.5亿美元的融资，用于对公司控股权的收购。与此同时，盛大的竞争对手巨人网络集团也准备在市场上获得8.5亿美元的杠杠收购(LBO)贷款。

但这两宗交易的时间挨得如此之近，让市场人士颇有些担心，不知道市场能否在如此紧凑的时间段里消化掉这些新的融资案。

“这两笔融资不仅来自同一个行业领域，而且两家的未来表现也都难以预测。”一位在香港的熟悉这两笔交易的高级贷款经理说道。

尽管如此，巨人网络在该案推进的高级阶段发出的有力回应将那些市场疑虑打消。巨人网络的公告称，有七家银行愿为其私有化交易提供8.5亿美元贷款融资。

不过，消息人士仍指出，当这两笔交易同时对市场推出时，依然很难判断散户的需求。

“一宗交易还比较可行，但两笔都上就有些危险了，”一位消息人士说道，“早先推出的那笔会有优势，能最先获取流动性，但之后市场还会有更多的流动性提供给下一笔交易吗？”

中国市场上网络游戏的优异表现或许能对两笔交易起到帮助。根据研究公司iResearch的数据，去年第三季，中国网络游戏的总营收达到224亿元人民币（36亿美元），较2012年同期大增41%。

今年1月，共同持有盛大游戏76.2%股权的盛大互动娱乐有限公司和其附属投资公司春华资本（Primavera Capital）提出，每单位美股存托凭证6.90美元的报价，相当于对公司作价19亿美元。

消息人士称，盛大融资案的保荐人已经与数家银行展开接触，计划在4月初以前组建起一个承销银团。

消息人士称，该杠杠收购融资料有五年期限，杠杠比率可能略高于两倍。

与此同时，巨人网络的8.5亿美元融资预计最早可在下周组建起银团。七家参与的牵头行包括：中国民生银行、法国巴黎银行、瑞信、德意志银行、高盛、工银国际和摩根大通。（完）