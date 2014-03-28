路透基点：台湾至上电子正在筹资1.99亿美元双币循环信贷

路透香港3月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，台湾上市的至上电子股份有限公司及其香港注册的子公司Golden Supreme International Ltd，正在筹措1.992亿美元五年期双币种贷款。

台湾合作金库是牵头行兼簿记行。

这笔循环信贷分两档：A档是15亿台币，可用台币或美元提取；B档是5,000万美元。

台币部分贷款利率较台湾90天或180天期二级市场商业票据利率加码120个基点，保底利率是1.8%。美元部分贷款利率较三个月或六个月Libor加码120个基点。若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor的利差超过35个基点，则借款人需要支付超出的利息。

银行受邀以三个层次参贷：

承诺3亿台币及以上或是1,250万美元及以上的银行，担任牵头行，获得20个基点的前端费；

承诺2-2.99亿台币或是750-1,240万美元的银行，担任协办行，获得15个基点的前端费；

承诺1-1.99亿台币或是500-740万美元的银行，获得6个基点的前端费。

在4月3日以前给予承诺的银行，将得到2个基点的优惠费率。

A档贷款透过至上电子借入，由其董事长提供担保。B档贷款透过Golden Supreme International借入，由母公司至上电子提供担保。

所筹资金用于为2010年8月获得的一笔24亿台币五年期循环信贷提供再融资，也将用于运营资本。（完）