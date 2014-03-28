更新版1- 中港个股：中信银行称虚拟信用卡要争取监管层理解

* 虚拟信用卡要争取监管层理解

* 预计今年净利润增速在15.7%

* 不良风险在正常波动范围

* 利率市场化或压缩净利息收益

路透北京3月28日 - 中国股份制银行--中信银行 行长朱小黄周五表示，虚拟信用卡创新基于大数据风险控制，要争取监管和社会理解。

年报显示，该行去年净利润同比增长26.24%；不良贷款率较上年末上升0.29个百分点；实现净利润近392亿元人民币，在目前已发布年报的股份制银行中，利润增幅位居首位。

“虚拟信用卡等创新基于大数据的分析研究，以及数据里显示出来的风险因素，在这样的原理下，我们还是有信心继续推动各类网络产品的创新，并争取监管和社会理解。”朱小黄在业绩发布会上表示。

此前，中信银行联合腾讯 和阿里巴巴，推出网络虚拟信用卡。之后，该项业务被央行下发紧急文件暂时叫停。

中信银行副行长曹国强介绍，2014年中国银行业面临经济下行、利率市场化、民营银行、金融脱媒等挑战，该行将实施对公客户结构上移、零售客户下沉的战略，提升中间业务占比，并发挥大数据特色和集团全牌照优势。

平安证券银行业分析师认为，中信银行2013年的业绩可能出现透支，在一些关键指标上还是存在疑虑，比如该行对非标资产没有足够的风险拨备。而中信银行以对公业务为主，转型并不快，预计今年净利润增速在15.7%左右。

“目前已经暴露的各类风险和挑战，在我们看来都没有超出整个中国经济环境结构调整和区域性的经济波动所带来的影响范围，属于正常波动。”朱小黄在业绩发布会上表示。

中信银行副行长苏国新称，去年该行在长三角地区的不良贷款占到全部不良贷款额的68%。下一步将采用上限控制、加强担保等手段，并关注第一还款来源。

平安证券分析师就表示，中信银行对公业务中的供应链金融模式，涉及票据融资等表外隐形授信。在经济下行周期，这部分业务会形成表内的资产质量压力。在2015年，由于要达到2.5%的拨贷比要求，该行可能遇到财务压力。

**利率市场化或压缩净利息收益**

中信银行年报显示，该行去年净息差为2.60%，低于2012年的2.81%。

去年该行实现利息净收入857亿元，比上年增长13.52%，实现非利息净收入189亿元，比上年增长35.28%。

“零售业务的贡献度提升了，中间业务收入的增长速度很快，所以26%的净利润增长来源于各个方面业务的快速增长。”朱小黄表示。

平安证券分析师表示，中信银行由于对公大客户较多，因此在资产端的议价能力较弱，影响净利息收益。

对于未来利率市场化后该行的表现，上述分析师认为，该行由于自身客户的结构特点，如果不能倒逼转型，净利息收益下行是概率事件。

在谈到中信银行大股东中信集团整体上市时，朱小黄评价道，中信集团整体上市会对集团法人治理等方面产生积极正面影响，集团在港上市，亦会推动中信银行国际化。

大型央企中信集团借壳中信泰富 ，将在港整体上市，为中央新一轮国企改革揭开序幕。

公告并显示，去年末中信银行资本充足率为11.24%，比上年末下降1.18个百分点。核心一级资本充足率为8.78%，比上年末降低0.51个百分点。（完）

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