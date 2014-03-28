更新版 1-港股业绩：中海油去年净利降11%远逊预期，因并购尼克森令支出大增

* 去年净利跌11%远逊预期

* 因并购尼克森导致财务和营运支出大增

* 净利率创上市新低

* 公司高管称今年将以控制成本为核心

路透香港3月28日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 2013年净利按年下降11%，远逊于市场预期，因并购加拿大尼克森交易导致财务和营运支出大增。

这家专注于上游油气开采业务的公司周五通过联交所公告，去年净利为564.61亿元人民币，大幅低于汤森路透综合31名分析师预测中位值632亿元。2012年净利为636.91亿元。

期内油气净产量为4.117亿桶油当量，同比大增20%，因并购加拿大尼克森带来额外产量，并带动油气销售收入上升16.3%至2,265亿元，抵销实现油价下降5.3%至每桶104.6美元的影响。

不过，并购亦令到中海油的操作费用上升17%，折旧、折耗及摊销费用大增44%，财务费用上升116%，公司的净利率大跌至19.8%，为自2001年上市以来新低。

中海油首席执行官李凡荣报告中表示，2014年将力保实现产量目标，并以成本控制为核心，采取一系列措施，进一步提升盈利能力。

去年每股基本盈利1.26元人民币，董事会建议派发末期股息每股0.32港元，连同中期股息全年派0.57港元，派息比率35.6%。

此外，中海油称，公司与中石化 合作在东海海域获得宁波22-1勘探新发现，惟储量尚未确定。两家公司在该项目各占50%的参与权益。

业绩公布前，中海油周五收升1.15%，报12.32港元，今年以来累计下跌15%，跑输同期大市恒生指数 5%跌幅(23306)。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽/黄凯)