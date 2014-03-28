港股业绩：雅居乐去年净利轻微倒退，今年预售目标480亿元人民币

路透香港3月28日 - 中国房地产商--雅居乐地产 周五宣布，2013年度净利按年倒退3.5%，销售成本增幅大于营业额上升影响业绩表现。该公司设订2014年预售目标为480亿元人民币，较去年完成的高出19%。

截至去年底止年度，雅居乐录得净利48.27亿元，2012年经重列为50亿元；撇除投资物业除税后公允值收益净额的核心盈利为46.95亿元，比2012年的48.68亿元跌3.6%。

公司表示，去年新增可建总建筑面积共1,060万平方米的土地，涉及21个项目。截至目前为止，公司于逾40个城市及地区共拥有总建筑面积为4,254万平方米的土地储备，平均土地成本每平方米1,178元。

雅居乐表示，去年的毛利率为35.6%，比2012年的41.6%为低，因各城市/地区所占的确认销售比例改变及毛利率相对较低的项目所占份比增加，加上单位销售成本上升，尤其是单位土地成本较高的新项目。

公司表示，展望今年环球金融和经济形势仍具挑战，政府对房地产市场的调控已成常态，但随着国家经济的持续增长、城镇化政策的落实，使房地产市场仍然具有很大的发展空间，故此对房地产市场的长远发展仍乐观。

雅居乐表示，将会优化产品结构及＂短、平、快＂的策略，加快资金回笼，预期于去年购入的新项目将会于2014年开始陆续推出市场，为预售带来贡献。

此外，雅居乐并宣布重组董事会，将四名执行董事陈卓贤、陆债芳、陈卓喜和陈卓南调任非执行董事，今天起生效。委任三名资深副总裁黄奉潮、梁正坚和陈忠其为执行董事，今日生效（完）

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