台湾经济：应努力与全球签订贸易协定，因解除管制有利净利上升--学者

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透台北3月28日 - 两岸服贸协议争端未解，周末反黑箱服贸学运代表将走上街头抗议。台湾大学经济系教授吴聪敏周五表示，台湾应努力寻求与全球各国签订贸易协定，因为解除贸易管制有利净利益上升。
吴聪敏说，贸易是台湾经济的重心，若各国在推动解除贸易管制与降低关税时，台湾若不跟着走，出口厂商将面临困难。而经济学对解除贸易管制也作了许多研究，主要结论是若双方解除管制，双方的净利益会上升。
不过他也说，当然是否该与中国签订服贸协议，还是值得讨论的公共政策，因其层面牵涉甚广，不只牵涉经济，还牵涉政治层面。两岸服贸协定与台湾未来利益关系密切，采取什么政策对台湾最有利，值得冷静思考。
〞不过，如果(签订两岸服贸协议的)条件是只能和中国签贸易协定，不能和其他地方签，那我要想一下。〞吴聪敏说。
他认为，台湾虽然有意与世界各国签订贸易协定，但目前成果仍少，主要原因是中国的阻隢。只不过，2013年以来台湾陆续与新加坡、纽西兰签订经济合作协定，是否代表中国态度改变，值得观察。
吴聪敏为美国罗契斯特大学经济学博士，专长在总体经济理论、台湾经济发展，他长年任教台湾大学经济系，为中央银行理事会成员之一。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。