台湾经济：应努力与全球签订贸易协定，因解除管制有利净利上升--学者

路透台北3月28日 - 两岸服贸协议争端未解，周末反黑箱服贸学运代表将走上街头抗议。台湾大学经济系教授吴聪敏周五表示，台湾应努力寻求与全球各国签订贸易协定，因为解除贸易管制有利净利益上升。

吴聪敏说，贸易是台湾经济的重心，若各国在推动解除贸易管制与降低关税时，台湾若不跟着走，出口厂商将面临困难。而经济学对解除贸易管制也作了许多研究，主要结论是若双方解除管制，双方的净利益会上升。

不过他也说，当然是否该与中国签订服贸协议，还是值得讨论的公共政策，因其层面牵涉甚广，不只牵涉经济，还牵涉政治层面。两岸服贸协定与台湾未来利益关系密切，采取什么政策对台湾最有利，值得冷静思考。

〞不过，如果(签订两岸服贸协议的)条件是只能和中国签贸易协定，不能和其他地方签，那我要想一下。〞吴聪敏说。

他认为，台湾虽然有意与世界各国签订贸易协定，但目前成果仍少，主要原因是中国的阻隢。只不过，2013年以来台湾陆续与新加坡、纽西兰签订经济合作协定，是否代表中国态度改变，值得观察。