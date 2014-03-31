中国外汇：2013年12月末外债余额8,632亿美元，同比增长17%--外管局

郭松认为，2013年短期外债占比达78%“没什么问题”，更看重短期外债与外汇储备的比例。

数据显示，中国2013年末短期外债与外汇储备的比例为17.7%。（完） (发稿 李然；撰写 宿泱韫; 审校 曾祥进)