中国外汇：2013年12月末外债余额8,632亿美元，同比增长17%--外管局

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周一公布，截至2013年12月末，中国外债余额为8,632亿美元，同比增长17%。
外管局资本项目管理司副司长郭松在发布会上表示，其中，项目短期外债余额6,766亿美元，占外债余额比例78%左右。
郭松认为，2013年短期外债占比达78%“没什么问题”，更看重短期外债与外汇储备的比例。
数据显示，中国2013年末短期外债与外汇储备的比例为17.7%。（完） (发稿 李然；撰写 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。