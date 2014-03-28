《中国债市每日综述》现券继续盘整，稳增长预期升温然政策方式分歧仍存

* 现券继续盘整，总理表态令稳增长预期升温

* 政策分歧仍存，机构操作仍多集中在短期品种

* 季末资金面未见收紧，推动中短债收益率略下探

路透北京3月28日 - 中国银行间市场周五现券继续盘整，短端稍暖。市场人士表示，季末资金面未见收紧态势，推动中短债收益率略下探；总理表态令稳增长预期升温，但政策分歧仍存，机构操作仍多集中在短期品种。

“现券震荡，短端收益率稍微有点下，新发的国开三年收益率也下来点，我感觉主要是资金的原因，”上海一大型银行交易员称，“稳增长，但不一定会放松，大家都集中在短端，持有或做票息都好。”

北京一大型保险公司投资经理则称，机构对货币政策取向拿捏不好，谨慎做短。当前总体来看，中长期信用债收益率上探的空间仍在。

中国总理李克强日前表示，今年中国经济运行开局总体平稳，但也要高度重视发展中存在的问题和矛盾，不能忽视经济下行压力加大等困难和风险。当前要按照政府工作报告确定的任务，有针对性地陆续出台相应有力措施，有能力、有信心、有条件把经济运行保持在合理区间。

受益于资金市场七天回购利率明显下挫，中国国开行 上午增发的两期固息中，三年期品种收益率略低，七年则接近预测均值。另外，均逾3倍的投标倍数也属于今年以来较好水平，为本周密集的政策性金融债发行平稳收官。

五年政策性银行基准债--剩余期限约5.79年的固息国开债130204券 最新报价对应收益率5.65%/5.50%，上日尾盘为5.68%/5.50%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.530元，较上日结算价涨0.014元，或0.02%。

**季末资金无恙机构聚集下月缴税**

中国银行间市场主要质押式回购加权利率 七天期限回落，其他品种涨幅较上日缩窄。交易员表示，在财政存款投放助益下，季末资金面并未见收紧态势，场内出钱的机构仍旧偏多，市场流动性预期相对乐观，未来关注焦点多集中于下月缴税。

他们并认为，央行当前正回购操作亦对未来流动性对冲锁定期限，虽机构对缴税因素干扰担忧心态难以消除，但料大幅收紧的概率并不大。

“我们最近都出钱，反正挺好出的，市场上比昨天感觉钱多，”华南一银行交易员称，可能财政存款在月底集中投放有助益，昨天七天回购利率高开，太不正常了。

他并认为，短期来看资金不会太紧，央行正回购回笼量不算太大；未来流动性的话，虽说月初面临存款准备金上缴，但估计问题不大，更多关注下月缴税因素的干扰。

银行间市场季末资金面“无惊无险”，宽裕局面持续，央行公开市场则顺势加力回笼，并时隔两周后重启14天正回购。在维稳基调不改的前提下，央行短期操作兼具灵活性，将流动性调控在合意范围，同时有效管理预期仍是近期政策的主要目标。

华中一券商研究员认为，14天正回购锁定期短，应该主要还是着眼于4月的流动性平衡，起到平滑资金作用；当前流动性宽松局面，除了前期外汇占款累积效应以外，与商业银行风险偏好下降，非标业务等进一步收缩，资金需求受到影响有很大关系。

“政策现在还是中性态度，不松不紧，”他称。

北京时间16:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7448 2.6490 +9.58

七天 4.2200 4.8383 -61.83

14天 5.4685 5.2550 +21.35

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 21.3200 5.0800 +1,624.00

七天 5.4650 4.4600 +100.50

14天 4.4000 4.1050 +29.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7600 2.6700 +9.00

七天 4.1800 4.8300 -65.00

14天 5.5000 5.1700 +33.00

Shibor

其中:隔夜 2.7500 2.6580 +9.20

七天 4.1680 4.8120 -64.40

三个月 5.5000 5.5000 0.00