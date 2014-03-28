英国数据：第四季经常帐赤字为224亿英镑远超预期，经济复苏警讯再响

标题新闻：加拿大政府称将通过诉讼等手段，全力维护国内软木材行业的利益
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦3月28日 - 英国周五公布的政府数据显示，第四季经常帐赤字远高于预期，就该国经济复苏的可持续性再次发出警讯。
英国10-12月经常帐赤字为224亿英镑，较第三季创下的纪录高位228亿英镑仅小幅下滑。
分析师原本预估第四季赤字为140亿英镑。
英国国家统计局称，赤字部分是因海外投资收益下滑，以及英国贸易逆差所导致。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%