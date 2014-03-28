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货币新闻 | 2014年 3月 28日 星期五 18:50 BJT

英国数据：第四季经常帐赤字为224亿英镑远超预期，经济复苏警讯再响

路透伦敦3月28日 - 英国周五公布的政府数据显示，第四季经常帐赤字远高于预期，就该国经济复苏的可持续性再次发出警讯。

英国10-12月经常帐赤字为224亿英镑，较第三季创下的纪录高位228亿英镑仅小幅下滑。

分析师原本预估第四季赤字为140亿英镑。

英国国家统计局称，赤字部分是因海外投资收益下滑，以及英国贸易逆差所导致。(完)
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