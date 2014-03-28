中国证券：中山证券“零佣通”服务涉嫌违规，证监会已紧急叫停

路透北京3月28日 - 推出仅一日的证券交易零佣金服务周五遭紧急叫停，中国证监会新闻发言人张晓军在新闻发布会上表示，中山证券“零佣通”服务涉嫌违规，已被证监会叫停，下一步证监会将核查并依法进行处理。

中山证券周四推出的“零佣通”，约定客户手机开户后，在沪深交易所买卖交易股票、基金、债券等不收取交易费。中山证券常务副总刘耀中表示已履行了所有应该报备的职责。

但张晓军在新闻发布会上明确表示，“中山证券‘零佣通’涉嫌违规，我会已经依法叫停。”

刘耀中周四并指出，佣金实际上是一直困扰证券公司业务发展的问题，佣金下滑的趋势是大势所趋。此前国金证券将券商业佣金率降到万分之二，其盈利空间的极限，而中山证券索性免除佣金。

国金证券推出万二佣金率后，已遭到诸多券商对此项业务合规性的质疑。而且很多投资者以此为基准向其所开户的券商议价，引起不少地区的券商平均佣金率明显下降，券商经纪业务正受到严峻挑战。