路透基点：7天连锁酒店3亿美元融资价格料定在300-399基点的中高端--RLPC

路透香港3月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中国7天连锁酒店集团正在筹集的3亿美元融资，预计给出的最初价格在300-399个基点区间的中端到高端。

消息人士称，贷款利率将视借款人的杠杆率而定。

如此前报导，消息人士称野村是这笔新的五年期分期偿还贷款案的唯一安排行，该贷款的平均年限为3.75年。

一位消息人士称，野村接洽过台湾和其它亚洲外资行，有意扩大安排行的阵容。

该贷款将用于1.2亿美元五年期离岸贷款的再融资，7天酒店去年通过这笔贷款完成了私有化。1.2亿美元五年期贷款是在去年6月签订的，最高综合收益约为388-408个基点，利率为较LIBOR加码约360-380个基点，平均年限为3.5年。杠杆率不到未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的1.5倍。

国泰世华银行，中国信托商业银行，台北富邦银行，野村国际(香港)与台湾大众银行为这笔私有化贷款的牵头行兼簿记行，此外还有四家参贷行。

凯雷投资集团、Sequoia Capital、Actis以及7天连锁酒店联席董事长何伯权与郑南雁组成的财团以6.88亿美元将7天连锁酒店集团私有化。

7天连锁酒店在中国162个城市有逾1,000家门店。（完）